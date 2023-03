Dragon Ball: un esperto di robotica spiega perché i Rilevatori esplodono

Ci sono diversi aspetti che fanno di Dragon Ball una delle serie Shonen più famose e iconiche di sempre. Sicuramente i guerrieri Z e la figura del Super Saiyan ha fatto innamorare e sognare ogni bambino. Tuttavia Dragon Ball è iconico anche per altre cose, come alcuni oggetti caratteristici.

Con il presente articolo infatti vogliamo parlare dei cosiddetti scouter (o rilevatori), famosissimi nella serie con l’introduzione della saga dei Saiyan. Pare che un esperto di robotica sia riuscito a spiegare il motivo per cui questi aggeggi esplodono.

Questo strumento tecnologico permetteva all’utilizzatore di individuare e misurare il livello di potenza dell’avversario, come vegeta ha fatto con Goku rendendo iconica la frase “It’s over 9.000?!“.

Dunque un esperto di robotica ha colto l’opportunità per creare questi scouter nella vita reale. Tuttavia premettiamo che la finalità di utilizzo è diversa. Infatti questi dispositivi misurano l’altezza e il peso dei bersagli che visualizzano.

Il sito web ufficiale di Dragon Ball ha riportato la conversazione avuta con Kikuhito Kawasue, professore presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Miyazaki. In questo modo si è potuto discutere degli scouter dell’anime. Nell’intervista, Kawasue analizza le versioni reali degli scouter.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Dragon Ball. Di seguito il contenuto:

[New Article!]

Why Do Scouters Explode?

We Asked a Robotics Expert and Got a Shockingly Convincing Answer!

↓Check out the article here↓https://t.co/5WKKZr5sUo pic.twitter.com/6FuLrCwj6z

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 9, 2023