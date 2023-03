Naruto: annunciati quattro nuovi episodi per i 20 anni dell’anime

Il sito web ufficiale della serie anime di Naruto ha annunciato che l’anime televisivo di Naruto lavorerà quattro nuovissimi episodi a partire da settembre per celebrare il suo 20° anniversario. Ricordiamo che l’adattamento animato di Naruto ha debuttato nel mese di ottobre nel 2002.

Alcuni episodi precedenti dell’anime di Naruto verranno replicati anche in Giappone a partire da luglio.

Lo Studio Pierrot ha iniziato lo streaming di un video “Road of Naruto”, che condensa 20 anni di storia dell’anime di Naruto in 10 minuti, a ottobre.

Naruto ha segnato traguardi molto importanti nel corso della sua serializzazione. Non a caso il manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto in termini di vendita è il quarto più prolifico di sempre.

Il franchise di Kishimoto include diversi anime televisivi, film anime e video anime originali. La prima serie televisiva anime ha debuttato sul piccolo schermo dal 3 ottobre 2002 all’8 febbraio 2007. Il totale degli episodi è di 220 e la produzione era affidata alla Pierrot, mentre la regia generale a Hayato Date. La prima parte dell’anime tratta dai primi 27 volumi del manga.

La serie di sequel dell’anime di Naruto Shippūden è la seconda serie animata basata sul manga. Si tratta in questo caso della trasposizione dei volumi dal 28 in poi. Ha debuttato per la prima volta nel 2007 e si è conclusa nel 2017.

L’annuncio dei nuovi quattro episodi della famosa serie di Kishimoto arriva insieme ad una novità che riguarda invece il sequel, ossia Boruto. Infatti l’adattamento animato sta per concludersi e sarà diviso in due parti. Il sequel è scritto da Ukyō Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto e inizialmente pubblicato mensilmente su Weekly Shonen Jump.

In seguito è passato sulla rivista V Jump di Shueisha nel 2019 e Masashi Kishimoto è subentrato come sceneggiatore del manga nel 2020.

Le modalità di celebrazione dei 20 anni dell’anime del ninja biondo non finiscono qui. Infatti verso la fine del 2022, durante il Jump Festa, è stato annunciato il progetto NARUTOP99. Questo progetto coinvolge Kishimoto stesso, ma soprattutto i fan, che hanno potuto votare per un mese una volta al giorno un personaggio a loro piacimento. Il più votato sarà il protagonista di un capitolo speciale disegnato dal mangaka in persona.

Fonte – Anime News Network