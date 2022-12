Naruto: svelata la classifica provvisoria del progetto NARUTOP99

Nel corso del Jump Festa Naruto ha svelato finalmente quello che nascondeva attraverso il misterioso countdown. Come abbiamo riportato prontamente, si trattava di un progetto particolare che si chiama NARUTOP99. Questo progetto consiste nel poter votare una volta al giorno un personaggio che si preferisce e quello che riceverà più voti sarà il protagonista di una storia di un breve manga disegnato direttamente da Masashi Kishimoto in persona.

Oggi siamo entusiasti di condividere con tutti i lettori appassionati del manga del ninja biondo, la classifica provvisoria di tutti i voti rilasciati fino ad oggi dai fan.

Questo aggiornamento interessante arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

NARUTOP99 Worldwide Character Popularity Poll Provisional Results. The poll has already surpassed 1 million votes. https://t.co/glRR3mgVqK pic.twitter.com/2TCS94sIvk — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 23, 2022

Come si può vedere al momento chi si trova al primo posto è il padre di Naruto Uzumaki, Minato Namikaze! Al secondo posto si trova il tanto amato Itachi Uchiha e il gradino più basso del podio è occupato invece dal migliore amico di Itachi, Shisui Uchiha.

Seguono rispettivamente, Naruto, Kakashi, Madara, Jiraiya, Sasuke, Sakura e Obito Uchiha.

Ripetiamo che si tratta di una classifica provvisoria quindi tutto potrebbe cambiare, anche se sarebbe interessante vedere un manga su personaggio del quale sappiamo poco.

Può sorprendere vedere una top ten provvisoria che non presenta molte sorprese. Ci sono diversi personaggi come ad esempio il padre di Kakashi, che potrebbe meritare uno spazio molto interessante, dato che sappiamo solo che era un grandissimo e rispettato ninja che ha finito per togliersi la vita.

Tra gli appassionati Sakura pare essere molto acclamata. Nonostante sia tra i principali personaggi del manga e della serie, ha sempre subito l’ingombrante presenza di Naruto e Sasuke, e sicuramente sarebbe interessante lasciarle maggiore spazio. Anche se Sakura, insieme a Sasuke è già al centro delle vicende dell’adattamento manga di Sasuke Retsuden.

Le votazioni non sono ancora finite, ricordiamo che sarà possibile farlo fino alla fine di gennaio, quindi andate a votare! Al momento sono stati registrati più di un milione di voti.

E voi quale personaggio preferireste vedere in cima alla classifica?