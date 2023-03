L’anime di Boruto si ferma: annunciata la prima parte del finale!

L’adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations sta per concludersi. Recentemente abbiamo parlato di una possibile pausa indeterminata dell’anime, ma oggi abbiamo modo di parlare nello specifico di quanto stia accadendo.

Oggi possiamo confermare che la prima parte dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations si concluderà. Questo vuol dire che ci sarà una seconda parte, che è attualmente in lavorazione. Tuttavia non ci sono ulteriori informazioni sul progetto.

La prima parte dell’anime di Boruto dunque si concluderà con l’episodio 293, ossia il 26 marzo.

Chiaramente Studio Pierrot e Shueisha hanno confermato che l’anime tornerà per la seconda parte. Al momento non abbiamo modo di riportare una finestra di uscita. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Boruto: Naruto Next Generations Episode 293 on March 26 will be the final episode of anime's Part 1

The Part 2 has been announced for later!

