My Hero Academia va ancora in pausa: quando torna il manga?

Il manga di My Hero Academia al momento si trova nel suo arco narrativo, ma nonostante questo le minacce e le difficoltà da superare per Deku sono molte. Quindi la conclusione del manga non arriverà così presto anche per via delle condizioni di salute di Kohei Horikoshi. Infatti oggi riportiamo che un nuovo aggiornamento ha confermato che di My Hero Academia andrà ancora una volta in pausa. Si tratta di uno stop improvviso dettato dalla condizioni precarie di salute di Horikoshi.

L’aggiornamento arriva prima del nuovo numero di Weekly Shonen Jump di questo fine settimana. I fan di My Hero Academia si aspettavano che la serie rilasciasse un nuovo capitolo, ma Shueisha ha confermato che non accadrà. Al contrario, il manga di Horikoshi non sarà presente nella rivista per due settimane a causa delle cattive condizioni fisiche del suo mangaka.

Dunque My Hero Academia tornerà tra due settimane e Horikoshi riprenderà la pubblicazione con un nuovo capitolo il 26 marzo. Chiaramente non si possono né escludere né prevedere ulteriori slittamenti. Per quanto riguarda le condizioni di salute del mangaka nello specifico, questo non ha mai condiviso i suoi problemi di salute con i fan, ma questi sperano che Horikoshi possa rimettersi in fretta.

Ora che il manga sarà ancora in pausa, tutti i fan possono aspettare il suo ritorno con gli episodio della stagione 6 dell’anime.

Chiaramente, il manga di My Hero Academia ha ancora molto da sviluppare. La storia di Deku è senza dubbio importante, ma la salute di Hprikoshi ha la netta precedenza. Infatti bisogna tutelare i mangaka che lavorano in questo mondo professionale e dare loro la possibilità di farlo. I ritmi della vita di un mangaka possono provocare danni irreversibili. Horikoshi non è il solo, basti pensare al famoso Yoshihiro Togashi. Il mangaka di Hunter x Hunter ha infatti parlato di come la sua carriera gli abbia rovinato il corpo.

Infatti è costretto a lunghe pause e soprattutto a lavorare per un breve periodo di tempo dato che la sua condizione fisica è la sua principale preoccupazione. In una sua recente intervista ha confessato che la sua schiena è così malandata da non poter usare il bagno autonomamente. Quindi auguriamo a Kohei Horikoshi un pronto recupero!

