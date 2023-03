Dragon Ball Super: la consistente modifica nel volume 20 del manga

Dragon Ball Super nel corso del tempo ha aggiunto delle novità sostanziali al mondo creato da Akira Toriyama, al momento in mano anche a Toyotaro per quanto riguarda la controparte artistica.

Prima della saga spin off su Goten e Trunks le vicende hanno raccontato la storia di Granolah il Sopravvissuto, svelando anche la nuova forma di Black Freezer.

Questo ha mostrato nuovi guerrieri e villain come Gas, verso le ultime battute un nemico davvero pericoloso sconfitto definitivamente da Freezer, mostrando tutta la sua nuova potenza.

Da come avete letto dal titolo non siamo qui a parlare di questo però, visto che ci concentreremo su un cambio di dialogo all’interno del volume 20 di DBS.

La modifica riguarda Gas e il suo dialogo con Elec, il campo della sua banda, se vogliamo metterla così. Tramite un post Twitter di @Cipher_db leggiamo la seguente descrizione:

“DBS Volume 20 presenta un cambio di dialogo rispetto alla serializzazione (Cerealization?), Con le ultime parole di Gas cambiate da “Ti ucciderò!” a “Non sono inutile!” dopo che Elec gli ha parlato, poco prima che si precipiti su Freezer.”

Per chi ha letto la storia sa benissimo a cosa va incontro Gas quando si scaglia contro il noto villain della saga di Dragon Ball. Il guerriero lascerà questa terra con un buco in petto, lanciando un grido finale che cambia daò capitolo singolo al volume.

Come capita spesso in questi casi, anche la modifica in questione cambia radicalmente la scena in questione, dato che Gas prima di scagliarsi contro Freezer con la frase “io non sono inutile” si appella, va in contrasto con Elec, successivamente al discorso denigratorio di quest’ultimo, mentre con il grido “ti ucciderà” accetta la critica del suo capo andando comunque verso morte certa.

Capita spesso questa modifica all’interno degli adattamenti e le traduzioni, e spesso mutano l’essenza e la potenza della sequenza come in questo caso. Dragon Ball è pieno di questi cambiamenti, che mutano quanto scritto nel capitolo originale una volta arrivato in volume.

Voi quale versione preferite? Diteci la vostra nei commenti dei nostri post social.

