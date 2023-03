Come ben sapete qualche giorno fa l’account Twitter di Dragon Ball ha lanciato un sondaggio, o meglio ha cominciato un Torneo sui social dove a decidere le sorti di quest’ultimo sarebbe stato il pubblico. Nel corso delle giornate sono saltate fuori alcune sorprese, tra le quali la preferenza di Gohan e Piccolo su tutti gli altri.

Il post finale lo leggiamo su CB, ed è stato pubblicato poco tempo fa, e dopo l’eliminazione dei personaggi secondari siamo arrivati allo scontro tra Goku e Vegeta, vinto ampiamente dal Principe dei Saiyan. Successivamente le votazioni sono avanzate e siamo arrivati al confronto finale tra Piccolo e Gohan.

Come accennato i due sono i personaggi più amati dal pubblico, anche per via del nuovo film che li ha riportati nuovamente in auge. Recentemente sono stati resi noti i risultati dell’Ora della Battaglia Segreta di Dragon Ball e si è scoperto che il torneo è andato a Gohan: a quanto pare è il combattente preferito dal pubblico.

Il post è arrivato dal Twitter ufficiale del franchise, e come accennato il figlio di Goku ha ingaggiato uno scontro con Piccolo, suo mentore fin dall’inizio della Saga dei Saiyan. Forse è un tantino inaspettato vista la presenza di Goku e Vegeta, ma allo stesso tempo sappiamo benissimo cosa pensa il fandom di Son Gohan.

Dragon Ball: i fan incoronano il personaggio più forte di sempre

#DragonBallSecretBattleHour – The Finals are about to begin!#Piccolo VS #Gohan If you think Piccolo would win, hit Retweet!

If you think Gohan would win, hit Like!

Cast your vote now! *Voting ends 3/5 19:00 (PST).#battlehour pic.twitter.com/M5eXMbAIu7 — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 5, 2023

Tantissimi personaggi sono stati scartati durante le “eliminatorie”, mentre quelli principali hanno avuto l’occasione di accedere al round successivo. Goku ha perso contro Vegeta come accennato, e Piccolo ha vinto contro Goten, accedendo alla finale contro il figlio del protagonista di Dragon Ball.

Successivamente Piccolo ha addirittura sconfitto Vegeta, accedendo alla sfida finale contro Gohan.

#DragonBallSecretBattleHour – Semi-finals Match 1 Begins!#Vegeta VS #Piccolo If you think Vegeta would win, hit Retweet!

If you think Piccolo would win, hit Like!

Cast your vote now! *Voting ends 3/4 20:00 (PST).#battlehour pic.twitter.com/dkd3ElirZ6 — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 4, 2023

Crilin ha poi vinto contro Majin Buu, mentre Mr. Satan ha perso contro il Contadino con il fucile, uno dei personaggi più amati dagli appassionati dell’anime. I personaggi centrali hanno vinto contro i secondari e i villain, dato gli scontri finali svoltesi tra i buoni del mondo di Dragon Ball.

Gohan è quindi il guerriero più amato dal pubblico e questo Torneo lo conferma senza dubbio. Voi cosa ne pensate di queste battaglie?

Fonte Comic Book – Twitter