Dragon Ball: un Torneo deciderà chi è il guerriero più forte

Dragon Ball è sicuramente uno dei franchise più amati e apprezzati di sempre e sicuramente da anni scaturisce discussioni su chi sia il guerriero più forte dell’universo creato da Akira Toriyama. A tal proposito sul sito ufficiale di Dragon Ball si svolgerà un Torneo volto alla scelta del guerriero più potente all’interno della storia.

A decretarlo saranno proprio i fan attraverso un sistema che ricorda appunto, un vero Torneo di Arti Marziali. Al momento quest’ultimo è già in corso e tra i risultati confermati troviamo i seguenti vincitori: Goku ha sconfitto il Maestro Muten, Vegeta ha sconfitto suo figlio Trunks, Goten ha sconfitto Yamcha e Piccolo ha sconfitto Tenshinhan.

Il primo turno è stato abbastanza scontato, dato che a livello di potenza e di fama di certo vincono questi citati in precedenza. Senza dubbio le ultime saghe del manga e l’ultimo lungometraggio hanno dato più spazio a Piccolo e Goten, oltre che ai sempreverde Goku e Vegeta.

L’account ufficiale di Dragon Ball, che noi peschiamo da Comic Book, ha anche chiesto al pubblico quali dei sedici candidati al titolo di più forte di sempre preferissero, e tra i tanti sono spiccate anche alcune sorprese come Mr. Satan e il leggendario contadino con il fucile apparso nella Saga dei Saiyan.

#DragonBallSecretBattleHour Update ② Don't miss the moment when the matchups are drawn and these characters' fates are decided! #battlehour pic.twitter.com/mtFoVQvHTF — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) February 26, 2023

#DragonBallSecretBattleHour Update ② As a result of an impartial drawing, the tournament matches ended up like this!#battlehour pic.twitter.com/Hh9eHgt0Fe — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) February 26, 2023

Oltre i classici Z-Fighters da come potete leggere vediamo anche i nemici giurati di questi ultimi, come ad esempio Cell, Majin Buu, Freezer e via discorrendo. Come accennato è anche presente Mr. Satan e Crillin, due guerrieri umani che nonostante tutto riescono comunque ad ottenere il favore del pubblico.

Come ben sapete la scelta non è facile visto che nemmeno Goku e Vegeta riescono a sconfiggere la nuova forma di Freezer, il villain per eccellenza all’interno del franchise di Dragon Ball. Detto questo il Torneo in questione terminerà il 5 marzo e noi senza dubbio siamo curiosi di scoprire chi sarà il vincitore di questa incredibile battaglia.

Voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Chi vincerà questo Torneo instaurato dal sito ufficiale del franchise creato negli anni ottanta da Akira Toriyama?

Fonte Comic Book – Twitter ufficiale Dragon Ball