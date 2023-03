Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi torna su console: svelato un nuovo trailer!

Dragon Ball è la serie Battle Shonen più famosa di sempre e tra le più amate in assoluto. Ci sono tanti aspetti che hanno portato il mondo creato da Akira Toriyama a essere così connesso con i cuori degli appassionati e sicuramente non è solo per il manga e l’adattamento animato.

Goku e tutti gli altri Guerrieri Z sono famosi in tutto il mondo anche per via dei videogiochi, che nel corso degli anni hanno permesso ai videogiochi fan della serie di immedesimarsi totalmente in loro. E oggi abbiamo il piacere di riportare una vera e propria notizia bomba!

Infatti in occasione del cosiddetto Dragon Ball games Battle Hour, è stato annunciato il nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi con un nuovo trailer inaspettato!

Tale aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Renaldo_Saiyan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Questa clip incredibile è stata trasmessa durante il Games Battle Hour. Si tratta di un evento tenutosi sia online che a Las Vegas, presso il centro congressi The Expo at World Market Center il 4 e il 5 marzo. Le ultime due edizioni si erano tenute unicamente online. Questo evento, dedicato totalmente ai fan, nasce dalla collaborazione tra Bandai Namco Entertainment Inc., Shueisha Inc. e Toei Animation.

In questo modo tutti i fan e appassionati del franchise di Goku potranno ritrovarsi e celebrare Dragon Ball con novità, eventi e tornei. E per quanto riguarda le novità, questa era sicuramente l’ultima che ci si potesse aspettare!

La clip si apre con una serie di tecniche speciali e scontri di personaggi di spessore come Kid Bu, Piccolo, Majin Vegeta, Goku contro Freezer che appartengono a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 su PS2.

Improvvisamente verso la fine del trailer si vede Goku che si trasforma in Super Saiyan Blu e subito dopo una schermata che recita “inizia un nuovo Budokai Tenkaichi“. Non ci sono dubbi, adesso tutti i fan possono aspettarsi di giocare un picchiaduro amato e spesso desiderato. L’ultimo Budokai Tenkaichi è uscito 16 anni fa, per ps2, nel 2007.

Al momento non abbiamo notizie circa un periodo di uscita e su quali console sarà disponibile. Tuttavia con molta probabilità sarà disponibile su console next gen e su PC.