Hunter x Hunter: Togashi si rivolge ai lettori dopo la nuova pausa

Hunter x Hunter, dopo il ritorno inaspettato arrivato con l’approdo di Togashi stesso su Twitter, tornerà a fermarsi nuovamente.

All’inizio di quest’anno, i fan del manga si sono entusiasmati dopo che il mangaka Yoshihiro Togashi ha confermato che avrebbe ripreso a lavorare su Hunter x Hunter.

La serie è poi tornata con successo su Shonen Jump, ma un recente aggiornamento ha annunciato che la serie tornerà in pausa.

E oggi abbiamo il piacere di riportare che Togashi sta affrontando il problema in prima persona rivolgendosi con un messaggio ai fan.

L’aggiornamento arriva da Shueisha tramite l’editore che ha presentato una nota di Togashi. In questo modo il maestro ha finalmente affrontato l’imminente ed ennesimo stop. Pare che stia facendo tutto il possibile per mantenere il manga in pubblicazione senza sovraccaricare il suo staff.

Togashi nella nota confessa che attualmente sta cercando di capire come fare per proseguire con il manga senza causare così tanto stress a tutti quelli che lo aiutano.

Per chi non lo sapesse, lo staff di Togashi è piuttosto ampio ed è cresciuto da quando Hunter x Hunter è tornato dalla pausa quest’anno.

Un certo numero di redattori stanno aiutando Togashi a inchiostrare il manga, e alcuni di loro hanno ripreso le sue solite note dell’autore. L’aiuto extra è ciò che ha permesso a Hunter x Hunter di tornare, ma ha degli svantaggi.

Ad esempio, il personale ha bisogno di più riposo e programmazione per via delle tante persone coinvolte. Quindi, ovviamente, era solo una questione di tempo prima che Hunter x Hunter si prendesse un’altra pausa.

Il manga si interromperà nuovamente con il capitolo 401.

A questo punto, non si sa quando la pausa potrebbe finire, ma la salute di Togashi viene prima di tutto. Il mangaka ha preso una serie di pause nel corso degli anni per affrontare i suoi problemi di salute cronici. E anche per quanto riguarda il suo ultimo ritorno al lavoro, Togashi ha chiarito che per lavorare ha dovuto spesso applicarsi in posizioni non del tutto idonee.

Fonte – Comicbook