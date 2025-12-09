World Trigger: parte ufficialmente il “REBOOT Project” con un nuovo teaser

Dopo tanto silenzio, World Trigger è tornato a far parlare di sé, e non con un semplice aggiornamento. Il nuovo “REBOOT Project” è stato presentato insieme a una teaser visual e a un brevissimo video da 15 secondi che non svela quasi niente, ma è bastato comunque per far impazzire i fan e riaccendere l’attesa.

La notizia non arriva del tutto a sorpresa: già il 1° dicembre l’account ufficiale su X aveva pubblicato un’immagine con la scritta “12.4 REBOOT”, un teaser misterioso che aveva immediatamente acceso discussioni e teorie. Ora, finalmente, abbiamo la conferma: qualcosa di importante sta per succedere nel mondo creato da Daisuke Ashihara.

Chi segue World Trigger da anni sa bene quanto il percorso dell’anime sia stato altalenante: la prima stagione è andata avanti dal 2014 al 2016, mentre la seconda e la terza sono arrivate solo nel 2021 e 2022, dopo una lunga pausa legata anche alle condizioni di salute di Ashihara. E da lì, silenzio totale. Per questo il progetto “REBOOT” sembra davvero l’occasione per ripartire.

Il “REBOOT Project”, quindi, si è rivelato essere molto più di un semplice rilancio: è stato confermato che si tratta di un vero e proprio remake dell’anime, prodotto da Toei Animation, con l’obiettivo di riadattare il manga ripartendo dal primo capitolo fino alla prima parte dell’arco dei B-Rank Wars.

Quello che sappiamo è che ulteriori dettagli verranno rivelati durante lo stage dedicato a World Trigger al Jump Festa 2026, previsto per il 20 dicembre. Un evento che molti stanno già aspettando con ansia, anche se ora una parte delle domande più importanti ha già trovato risposta con la conferma del remake.

Intanto il manga va avanti: World Trigger è in pubblicazione dal 2013 tra Jump e Jump SQ, e per ora ha raggiunto i 28 volumi in Giappone. Chi vuole recuperare l’anime può trovare tutte e tre le stagioni su Crunchyroll, che ripercorrono gli inizi della storia ambientata a Mikado City, proprio quando l’arrivo dei Neighbors ha cambiato tutto. La Border Defense Agency si è formata per contrastarli, dando vita a un mondo ricco di strategia, combattimenti tattici e personaggi amatissimi dai fan.

Insomma: il reboot è partito davvero, e il futuro di World Trigger sembra finalmente pronto a riaccendersi.