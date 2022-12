Hunter x Hunter è tornato in auge tra le pagine e il cuore degli appassionati dopo ben quattro anni di stop, che ha detta dell’assistente di Togashi non aveva completamente bloccato la lavorazione del manga.

Come tutti pensavamo, visti i problemi alla schiena del sensei tutti i fan non credevano che il suddetto stesse comunque lavorando al manga e ora la conferma arriva da uno degli ultimi commenti da parte della sua assistenza e da lui stesso.

Come ben sapete l’autore ha deciso di non pubblicare più commenti su Shonen Jump, dando spazio quindi ai suoi assistenti che un giorno dovranno prendere il suo posto ovviamente, intanto che lui supervisiona il tutto come sta facendo attualmente Toriyama con il suo Dragon Ball. Nonostante tutto questa volta ha fatto un’eccezione.

Hunter x Hunter: Togashi ha scritto più di 30 capitoli circa 4 anni fa

Yoshihiro Togashi's author comment from Weekly Shonen Jump #2: "Staff member Tanehana, here. All of the chapters published and the 30 that follow were written 4 years ago. I can't wait to draw them now." — Hunter x Hunter (@TheHxHSource) December 7, 2022

Tornando al commento in questione, è stato pescato da un post su Twitter TheHXHSource, che conferma quanto detto in queste righe: “Ecco il commento dell’autore Yoshihiro Togashi direttamente da Weekly Shonen Jump #2: “Membro dello staff Tanehana. Tutti i capitoli pubblicati insieme ai 30 che seguono sono stati scritti 4 anni fa. Non vedo l’ora di disegnarli adesso.”

Vi aspettavate questa conferma? A quanto pare Togashi anche se non ha pubblicato più nulla per quanto riguarda Hunter x Hunter ha comunque lavorato alla scrittura, la storia e tutta l’impostazione dei capitoli, dato che abbiamo conferma che il sensei ha scritto fino al capitolo 430.

Insomma numeri molto interessanti se ci pensiamo, dato che stiamo parlando di un numero abbastanza succoso di tavole da disegnare. Come accenna lo stesso autore ovviamente sono ancora da disegnare, ma non è un problema dato che l’amore di Togashi verso la sua storia è ancora vivido a quanto pare.

Attualmente non abbiamo conferme ma allo stesso tempo potrebbe tornare anche l’anime per ovvie ragioni, visto il proseguo della storia attualmente stoppata dalla produzione Madhouse. Voi state leggendo i nuovi capitoli?

Cosa ne pensate della qualità totale dei disegni e della storia? Potenzialmente potrebbe essere una saga, quella attuale, degna di essere affiancata a quella delle formichimere? Diteci la vostra nei commenti.

