Johnny Depp riceve un regalo speciale da Eiichirō Oda alla Tokyo Comic Con 2025

Alla Tokyo Comic Convention 2025 è successa una di quelle cose che fanno impazzire sia i fan del cinema sia quelli degli anime: Johnny Depp è salito sul palco e ha ricevuto un regalo direttamente da Eiichirō Oda, l’autore di One Piece. Una scena che nessuno si aspettava, ma che ha rapidamente fatto il giro del web.

A introdurre il momento è stato Hiroaki Hirata, doppiatore giapponese di Sanji e voce ufficiale di Depp nelle versioni nipponiche dei suoi film. Con il suo solito tono scherzoso ha detto: “Ho un amico che disegna un certo manga sui pirati…”, preparando il pubblico a una sorpresa enorme. Subito dopo, ha mostrato un noren, una tradizionale tenda giapponese, con un’illustrazione di Jack Sparrow disegnata da Oda in persona.

La reazione di Depp è stata un mix di stupore, gratitudine e divertimento. Ha osservato il disegno con grande attenzione, sorridendo come farebbe chi riceve un regalo totalmente inaspettato ma pieno di significato. E in effetti il messaggio simbolico è abbastanza chiaro: il pirata più famoso del cinema viene celebrato dal creatore della saga di pirati più amata al mondo. Un incrocio di immaginari che manda in visibilio qualsiasi fan.

Il noren mostra Johnny Depp nelle vesti del leggendario Jack Sparrow, reinterpretato con il tratto inconfondibile di Oda: espressione audace, dettagli marcati e quell’energia un po’ folle che accomuna i pirati dei due universi. Non è difficile immaginare perché questo momento sia già diventato uno dei più chiacchierati dell’evento.

È raro vedere collaborazioni o scambi simbolici così spontanei tra Hollywood e il mondo degli anime, ed è proprio questo a rendere la scena così speciale. Non si è trattato di un annuncio, di una campagna o di un progetto: è stato semplicemente un gesto di stima tra artisti, condiviso con migliaia di fan presenti in sala e milioni online.

Per molti, questo potrebbe diventare uno dei momenti più iconici della Tokyo Comic Con di quest’anno. E onestamente, come dargli torto? Quando Jack Sparrow e One Piece finiscono nello stesso discorso, il risultato non può che essere memorabile.