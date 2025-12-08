TRIGUN STARGAZE: il nuovo anime debutta a gennaio

Questo è uno di quei momenti che ti fanno tornare subito il battito accelerato. TRIGUN STARGAZE ha finalmente una data: il nuovo anime debutterà il 10 gennaio 2026, e insieme alla notizia è arrivato anche un trailer completamente nuovo che ha rimesso in moto l’entusiasmo dei fan. La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, che già ospita Trigun Stampede, così tutti potranno recuperare il capitolo precedente senza problemi.

La nuova stagione riparte da una situazione tesa e piena di incognite. Sono passati due anni e mezzo dalla tragedia di Lost JuLai e il mondo è ancora segnato da quel disastro. Meryl, che ora è diventata una giornalista esperta, sta continuando a cercare Vash, ma stavolta non è sola: accanto a lei c’è Milly, più giovane ma determinata. Lungo il cammino rincontrano Wolfwood, e il quadro inizia pian piano a ricomporsi proprio mentre le rapine ai Plant tornano a diffondersi. Dietro tutto questo, ovviamente, si sente l’ombra dell’organizzazione di Millions Knives.

E Vash? O meglio, Eriks. Lui si è nascosto in una cittadina sperduta, cercando finalmente un po’ di pace. Ma quando una ragazzina, Jessica, arriva con una richiesta d’aiuto che riguarda la terza nave, tutto cambia. È il momento di rimettersi in cammino e chiudere una volta per tutte una storia che dura da troppo tempo.

A rendere tutto ancora più epico, arriva un messaggio misterioso dallo spazio: una flotta di navi-colonia della Terra che invita la popolazione a seguirla verso un nuovo inizio. Per un attimo sembra quasi una speranza concreta, finché un angelo con un’ala sola non torna a gettare il mondo nel caos.

Dietro il progetto c’è ancora Studio Orange, con la regia di Masako Sato e le musiche di ano e FOMARE per opening ed ending. E per chi sarà a Tokyo, il 10 gennaio ci sarà anche una proiezione speciale dei primi tre episodi, con il cast presente sul palco.

Insomma, Trigun è tornato. E sembra pronto a farlo in grande stile.