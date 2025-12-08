Elegy for the Henchmen: trailer principale e opening svelati

L’universo di Fist of the North Star torna a sorprendere i fan con un progetto davvero particolare: dopo alcune anteprime, è finalmente disponibile il trailer principale ufficiale sul sito per Elegy for the Henchmen, lo short anime tratto dallo spin-off illustrato da Hiroshi Kurao. Un annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati, curiosi di vedere come verrà reinterpretato uno dei mondi più iconici del manga anni ’80.

Il video non solo anticipa il tono della serie, ma rivela anche l’opening, “Blacker Co., Ltd.”, cantata da Itsuka Saisei. Una scelta musicale energica e un po’ fuori dagli schemi, perfetta per un progetto che si propone di raccontare l’universo di Hokuto no Ken da un punto di vista insolito. La data d’inizio trasmissione è già fissata: il 5 gennaio 2026, quindi l’attesa, per fortuna, non sarà ancora lunghissima.

A lavorare a questa nuova produzione troviamo Daisuke Miura alla regia, Seiji Miura alle musiche e lo studio Do-Raku all’animazione. Una squadra non enorme, ma con la volontà di dare un taglio fresco a un franchise che, a più di quarant’anni dalla sua nascita, continua a influenzare generazioni di lettori e spettatori.

Per chi non conoscesse la serie originale, Fist of the North Star è ambientato in un mondo devastato dalla guerra nucleare: le città sono scomparse, la civiltà è crollata e la violenza domina ovunque. In questo scenario disperato si muove Kenshiro, il maestro della tecnica letale Hokuto Shinken, protagonista del manga di Buronson e Tetsuo Hara pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 1983 al 1988. Una storia che ha fatto epoca grazie al suo stile estremo, alla regia drammatica delle tavole e a una galleria di personaggi oggi considerati leggendari.

Elegy for the Henchmen non punta però a ripercorrere le avventure di Kenshiro, ma a esplorare le comparse sfortunate che popolano il mondo post-apocalittico della serie. Un’idea curiosa e quasi parodistica, ma che potrebbe regalare una prospettiva nuova e divertente su un classico intramontabile. Un piccolo progetto, certo, ma che ha già tutte le carte in regola per diventare una chicca per i fan di lunga data.