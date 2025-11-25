Fist of the North Star torna con un nuovo corto anime: “Elegy for the Henchmen” a gennaio 2026

Un’icona degli anni ’80 sta per tornare, ma in un modo molto diverso da come ce lo ricordiamo. Elegy for the Henchmen: Fist of the North Star, il nuovo corto anime ispirato al celebre manga di Buronson e Tetsuo Hara, debutterà il 5 gennaio 2026. Non sarà una serie classica: parliamo di episodi da cinque minuti l’uno, pensati per un appuntamento settimanale rapido ma perfetto per chi ama questo universo.

A lavorarci c’è uno staff completamente nuovo, con Daisuke Miura alla direzione dell’animazione e Seiji Miura alle musiche, il tutto prodotto dallo studio Do-Raku. È un team giovane, che si ritrova tra le mani una delle opere più influenti del genere action post-apocalittico. Non proprio una sfida da poco.

Chi conosce Fist of the North Star sa bene cosa aspettarsi da questo mondo: uno scenario distrutto da una guerra nucleare, la civiltà in frantumi e la legge del più forte che domina ogni angolo rimasto in piedi. Quel famoso “Nell’anno 199X…” è diventato un pezzo di storia per tantissimi lettori. Pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 1983 al 1988, il manga ha lasciato un segno enorme grazie al suo stile potente, ai personaggi intensi e alla figura leggendaria di Kenshiro.

Il corto, però, sceglie un punto di vista diverso dal solito: quello degli “henchmen”, gli scagnozzi. Sì, proprio quei personaggi che spesso duravano pochissimo contro l’Hokuto Shinken. Il titolo, Elegy for the Henchmen, lascia intendere un approccio più ironico e forse più intimista verso queste figure di contorno, riviste attraverso la lente di un formato breve.

Che cosa aspettarsi? Episodi compatti, un ritmo serrato e un ritorno nello stile visivo di un mondo crudele e iconico. È un progetto che non punta a riscrivere la saga, ma a celebrarla in un modo nuovo, sfruttando le possibilità dell’animazione moderna e la freschezza di un team inedito.

Nel 2026, Fist of the North Star torna a colpire, questa volta in miniatura, ma sempre con la stessa energia leggendaria.