Tra le uscite targate Panini Comics del 9 marzo 2023 si segnalano i due nuovi volumi dedicati a Spawn (serie classica e versione Pistolero), la nuova uscita di Star Wars dedicata a Obi-Wan e una storia ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 9 marzo 2023.

Le uscite Panini Comics del 9 marzo 2023

Aristophania 2

La Montagna Rossa

21,00 €

Contiene: Aristophania (2019) #3/4

Dopo aver perso il padre in circostanze misteriose e aver visto la propria madre finire in prigione, Basile, Victor e Calixte hanno trovato l’inaspettato aiuto di una strana signora, la contessa Aristophania Bolt.

I ragazzi si sono così ritrovati in un fantastico regno governato dalla magia. Ma un conflitto sta per scoppiare nel Regno di Azur, l’ira del Re Gédéon sta per scatenarsi. La conclusione dell’appassionante saga fantasy di Xavier Dorison e Joël Parnotte.

Spawn 4

14,00 €

Contiene: Spawn (1992) #331/335

Al Simmons viene catturato dal nuovo team di Jim Downing!

Tutto questo mentre Sinn (l’ex Cogliostro) si scontra con l’esercito del Clown sull’Isola Omega e una vecchia amicizia si prepara a tornare in scena!

Un nuovo capitolo delle avventure del super eroe indipendente più vitale di sempre disegnato dall’autore messicano di Spider-Geddon e Deadpool!

Spawn Pistolero 2

19,00 €

Contiene: Gunslinger Spawn (2021) #7/12

Sperduto nel tempo, Javi il Pistolero comprende che l’unico in grado di riportarlo nella sua epoca è Spawn!

Convincerlo, però, non si dimostra un compito facile, anche perché Al Simmons teme le conseguenze di questa eventualità.

C’è anche poco tempo per pensare perché i nemici continuano ad arrivare a frotte, e l’unica soluzione per il Pistolero è fare squadra in… Scorched!

Star Wars: Obi Wan

Il Fine di un Jedi

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Obi-Wan (2022) #1/5

Nei suoi ultimi giorni sul pianeta desertico di Tatooine, Obi-Wan Kenobi riflette sulla sua lunga ed eroica vita scrivendo un diario.

Le prove come Padawan, il suo impegno durante le Guerre dei Cloni e i suoi primi giorni come vero Maestro della Forza.

Ma tutto cominciò con un’avventura su Coruscant, quando aveva solo otto anni…

Cyberpunk 2077

Hai la Mia Parola

18,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: You Have My Word (2021) #1/4

Una proposta di sviluppo urbano promossa dalla Militech.

Una misteriosa cameriera di un ristorantino sperduto nel nulla, molto lontano da Night City.

Una giovane ragazza che vuole farsi strada nel mondo, non importa come, e per questo prende dei rischi. Le richieste della gang dei Valentinos.

E tanti, troppi segreti mischiati a sesso e violenza.

Tutto questo e molto altro ancora in un volume autoconclusivo con una storia inedita ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077!