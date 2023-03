Tra le uscite DC targate Panini del 9 marzo 2023 continua Crisi Oscura sulle Terre Infinite sulle pagine di Flash e del primo Special che racchiude le storie dei Mondi Senza Justice League

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 9 marzo 2023.

Le uscite DC Panini del 9 marzo 2023

Flash 34

3,00 €

Contiene: Flash (2016) #784

Prosegue la storia di Flash legata a Crisi Oscura sulle Terre Infinite!

Che fine ha fatto Barry Allen? In quale dimensione dell’Omniverso si trova e perché?

Mentre i suoi figli sono alle prese con una Terra parallela molto pericolosa, Wally West dovrà lottare contro il proprio mentore!

Ospiti speciali: Jesse Quick, Max Mercury e Kid Flash!

Crisi Oscura sulle Terre Infinite Special 1

I Mondi Senza Justice League

17,00 €

Contiene: Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman (2022) #1, Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Wonder Woman (2022) #1, Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Green Arrow (2022) #1, Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Green Lantern (2022) #1, Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Batman (2023) #1

La Justice League non c’è più, ma che fine hanno fatto i suoi eroi?

Quando Pariah e le forze della Grande Oscurità hanno sferrato il loro attacco, i principali paladini dell’Universo DC sono stati [SPOILER]!

Scoprite il fato di Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde e tanti altri!

Le storie di Crisi Oscura firmate dai migliori autori DC: da Tom King a Simon Spurrier, da Phillip Kennedy Johnson a Ryan Sook!

Robin 3

Segreti e Ombre

DC Special

14,00 €

Contiene: Robin (2021) #15/17, New Year’s Evil (2020) #1 (I, VII) Cursed Comics Cavalcade (2018) #1 (II, IX)

Robin e Ravager a confronto con Deathstroke e Respawn!

Riuscirà Damian a convincere Slade a consegnarsi alla giustizia oppure li aspetta un combattimento all’ultimo sangue?

E quale incredibile rivelazione sconvolgerà la vita del Ragazzo Meraviglia per sempre?

Testi di Joshua Williamson (Flash) e disegni di Roger Cruz (X-Man)!

JLA di Grant Morrison 7

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #20/23

Adam Strange ha fatto prigioniera la JLA!

Gli eroi terrestri schiavizzati sono costretti a ricostruire le città distrutte di Rann!

Superman, Lanterna Verde e Wonder Woman entrano nelle Terre del Sogno!

La Justice League America combatte un misterioso nemico su due piani: quello onirico e la realtà!

Batman illustrato da Neal Adams 3

DC Absolute

45,00 €

Contiene: Batman (1940) #232, #234, #237, #243/245, #251, #255, Book and Record Set (1973) #PR-27, Book and Record Set (1973) #PR-30

Il volume che completa la raccolta delle acclamate storie di Neal Adams con protagonista il Cavaliere Oscuro!

Con la partecipazione di Due Facce, Joker e l’introduzione di Ra’s Al Ghul!

Completano il volume due racconti speciali realizzati da Adams per la Peter Pan Records!

Una lussuosa edizione con slipcase e svariati extra!

Legione dei Super-Eroi: Prima dell’Oscurità 2

DC Library

36,00 €

Contiene: Legion of Super-Heroes (1980) #272/283, DC Special Series (1976) #21, Best of DC Blue Ribbon Digest (1980) #24 (I, II)

I più grandi eroi del XXX secolo tornano con le loro classiche storie che precedono La saga della Grande Oscurità!

Per la Legione è tempo di selezionare nuovi membri, e i candidati sono Crystal Kid, Nightwind, Lamprey e Blok.

La Commissione dei Pianeti Uniti intima ai Legionari di cacciare Brainiac 5, accusato di omicidio, oppure di sciogliersi definitivamente!

Infine: il destino di Ultra Boy!

Batman: Death Metal

DC Omnibus

90,00 €

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1/7, Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights (2020) #1, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1, Justice League (2018) #53/57, Dark Nights: Death Metal Trinity Crisis (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Speed Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Multiverse’s End (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Robin King (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Rise of the New God (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Infinite Hour Exxxtreme! (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Multiverse Who Laughs (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Last Stories of the DC Universe (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Secret Origin (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Last 52: War of the Multiverses (2021) #1

Batman: Death Metal, l’evento che ha cambiato per sempre la struttura del Multiverso DC, torna in un mastodontico Omnibus!

La dirompente miniserie delle superstar Scott Snyder (American Vampire) e Greg Capullo (Spawn) raccolta in un unico volume insieme a tutti i tie-in!

La Terra è stata inglobata dal Multiverso Oscuro e la Justice League è controllata dal malvagio Batman che Ride…

Quale eroe compirà il sacrificio estremo per portare la salvezza nel cosmo?