Dragon Ball: un crossover trasforma Wolverine in un Saiyan

Dragon Ball nel corso degli anni ha conquistato tantissimi appassionati per diversi aspetti. Quello principale è sicuramente legato ai suoi potenti guerrieri Z. La serie è piena di personaggi di alto livello come anche di nemici altrettanto potenti. Goku ha dimostrato di essere sempre un passo avanti a tutti, e rappresenta la sua stirpe, quella dei Saiyan.

In questo articolo vogliamo condividere un crossover interessante e che incuriosirà i fan di Wolverine. Infatti questo mostra il personaggio della Marvel nei panni di un Saiyan.

L’aggiornamento di questa illustrazione arriva direttamente dalla pagina Instagram di Thomas Matheus Rodriguez. L’artista ha introdotto il famoso Logan nell’anime di Dragon Ball. Lo ha fatto dando al mutante un restyling tipicamente da Saiyan con la celebre armatura. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può ben vedere Wolverine in versione Saiyan ricorda tantissimo Vegeta, i quali condividono un temperamento simile.

L’autore descrive questo Logan, come un Saiyan purosangue, nato sul pianeta Vegeta. Da bambino è stato selezionato da Freezer per svolgere alcune missioni. Tuttavia a causa del suo comportamento gentile, è stato sottoposto a esperimenti e lavaggio del cervello. Il risultato è un Saiyan vendicativo e fuori controllo, che passa la vita a cercare Freezer per vendicarsi per tutte le sofferenze che gli ha procurato.

Questo crossover di Dragon Ball trasforma l’eroe degli X-Men in un guerriero furioso, una caratteristica tipica di tutti i Saiyan. Parliamo infatti di una razza aliena di fieri combattenti, presenti sia sull’Universo 6 che sull’Universo 7. Sono guerrieri violenti, aggressivi ed estremamente orgogliosi come Vegeta ha sempre mostrato. I Saiyan hanno la fama di essere i più abili e potenti guerrieri di tutto l’universo, conosciuti e temuti praticamente ovunque.

Ovviamente, questo crossover Marvel x Dragon Ball ha fatto riflettere i fan su come i due franchise potrebbero eventualmente fondersi.

Al momento il manga di Dragon Ball sta portando avanti le vicende della serie Super, con il nuovo arco narrativo intitolato Super Hero. Inizialmente incentrato su Goten e Trunks, dal capitolo successivo si baserà sugli eventi del lungometraggio.

Fonte – Comicbook