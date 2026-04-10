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Marriage Toxin: tra assassini e relazioni, l’anime debutta su Crunchyroll
Eleonora Masala 10/04/2026
Il primo episodio di Marriage Toxin è finalmente arrivato su Crunchyroll il 7 aprile 2026, dando un primo sguardo a una storia che mescola azione e dinamiche decisamente particolari. I nuovi episodi usciranno ogni martedì, ma già da questo inizio si capisce che la serie ha qualcosa di diverso dal solito.
Al centro c’è Hikaru Gero, erede di una delle famiglie più influenti legate al mondo degli assassini. La sua vita è sempre stata legata a questo ambiente, fino a quando una richiesta molto più “personale” cambia completamente le carte in tavola: trovare una moglie. Ed è proprio qui che entra in gioco Mei Kinosaki, figura fuori dagli schemi che trasforma quella che dovrebbe essere una semplice ricerca in qualcosa di molto più complicato.
Il primo episodio riesce a impostare bene questo contrasto tra due mondi completamente diversi. Da una parte c’è l’azione, con tutto ciò che riguarda il lato più oscuro della storia; dall’altra, situazioni che giocano molto sulle relazioni e su dinamiche meno prevedibili. Non è un mix che si vede così spesso, e proprio per questo riesce a incuriosire.
Anche dal punto di vista visivo, si nota una certa attenzione. Lo studio Bones Film, con la supervisione di BONES, porta uno stile pulito ma efficace, che funziona sia nelle scene più movimentate sia nei momenti più tranquilli. Nulla di eccessivo, ma tutto sembra andare nella direzione giusta per accompagnare la storia.
La sensazione, dopo questo primo episodio, è che Marriage Toxin voglia prendersi il suo spazio senza seguire troppo le formule classiche. Non punta solo sull’azione o solo sulle dinamiche tra i personaggi, ma prova a tenere insieme entrambe le cose.
Con una base del genere, sarà interessante vedere come si svilupperanno i prossimi episodi, soprattutto per capire fino a dove vorrà spingersi questa combinazione così particolare.