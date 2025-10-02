Marriagetoxin: il manga diventa anime, in arrivo nel 2026 con BONES Film alla produzione

Un nuovo adattamento anime è pronto a conquistare i fan: Marriagetoxin, il manga scritto da Jōmyaku e disegnato da Mizuki Yoda, avrà un serie in uscita nel 2026. La notizia è stata accompagnata da un primo teaser trailer e da una visual che mettono subito in evidenza i due protagonisti: l’assassino Hikaru Gero e la truffatrice matrimoniale Mei Kinosaki. Il trailer mostra anche le abilità di Hikaru nell’uso dei veleni, uno degli elementi chiave della trama.

A dare voce ai personaggi principali saranno Haruki Ishiya (Hikaru) e Shion Wakayama (Mei). Una coppia che promette grande alchimia, considerando il rapporto particolare che lega i due: da potenziali nemici finiscono per collaborare in un obiettivo comune.

Alla regia troviamo Motonobu Hori, già noto per titoli come Carole & Tuesday, Super Crooks e Metallic Rouge. L’animazione sarà invece curata da BONES Film, una garanzia di qualità per gli appassionati. Altri nomi di spicco completano lo staff: Kimiko Ueno (series composition e sceneggiatura), Kohei Tokuoka (character design e chief animation director) e yuma yamaguchi alle musiche, compositore che ha già lavorato a Undead Murder Farce.

La storia di Marriagetoxin ruota attorno a Hikaru, erede del Clan dei Maestri del Veleno. Nonostante non sia interessato a matrimonio e amore, decide di cercare una sposa per proteggere la sorella, che altrimenti sarebbe costretta a garantire la discendenza del clan. Mei, inizialmente sua vittima designata, diventa invece alleata e compagna in questa missione singolare.

Il manga ha debuttato su Shonen Jump+ nel 2022 e ad oggi conta 14 volumi. In Giappone si è fatto notare sin da subito, arrivando ottavo nella categoria web del Tsugi ni Kuru Manga Taisho 2022. In Italia la serie è disponibile grazie a Edizioni Star Comics, che ne sta portando avanti la pubblicazione.

Con un mix di azione, ironia e dinamiche inaspettate, l’anime di Marriagetoxin ha tutte le carte in regola per imporsi come una delle novità più seguite del 2026.