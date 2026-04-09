How Not to Summon a Demon Lord: Diablo torna con la stagione 3

Cinque anni di attesa. Poi, finalmente, un annuncio ufficiale.

How Not to Summon a Demon Lord avrà una terza stagione. Il progetto, intitolato How Not to Summon a Demon Lord ULT, è ufficialmente in produzione. L’annuncio è arrivato attraverso l’account X ufficiale della serie, accompagnato da un visual celebrativo firmato da Takahiro Tsurusaki, l’illustratore della light novel originale che raffigura i tre protagonisti storici: Diablo, Shera e Rem.

Per chi non ricorda i tempi e i modi, la prima stagione dell’anime debuttò nel luglio 2018 in Giappone, mentre la seconda sottotitolata Omega, andò in onda nel 2021. Da allora, silenzio. Un silenzio lungo abbastanza da far dubitare molti fan che la serie potesse mai tornare, in un panorama isekai diventato nel frattempo sempre più affollato e competitivo.

Eppure eccola qui, con un titolo nuovo e tutto da interpretare. ULT (abbreviazione di ultimate) suggerisce un tono di definitiva resa dei conti, anche se i dettagli produttivi sono ancora scarsi. Nessuna data di uscita, nessuna informazione sullo staff di produzione o sui piani di distribuzione internazionale: per ora c’è solo la conferma che il progetto esiste e che i lavori sono avviati.

Sul fronte del cast, invece, qualcosa si sa già. Tornano Masaaki Mizunaka nei panni di Diablo, Yu Serizawa come Shera e Azumi Waki come Rem, il trio che ha definito sin dall’inizio l’identità del franchise.

Vale la pena contestualizzare un po’.

La serie non ha mai avuto vita facile fuori dal Giappone. La seconda stagione era stata accompagnata da polemiche per la censura applicata in alcuni mercati, e nel 2023 l’anime era stato bloccato del tutto in Australia. Eppure, nonostante tutto, il franchise ha continuato a camminare: la light novel di Yukiya Murasaki conta 14 volumi pubblicati, mentre il manga adattato da Naoto Fukuda ha raggiunto il 28° volume compilato, con il 29° in uscita il 9 aprile in Giappone. In totale, la serie ha superato i 4 milioni di copie in circolazione.

Per chi si chiedesse di cosa parla: la storia segue Takuma Sakamoto, un giocatore così potente nel MMORPG Cross Reverie da essere soprannominato il Re dei Demoni dagli altri utenti. Quando due ragazze lo evocano in un mondo fantasy con l’intenzione di farne il loro schiavo, il sortilegio si ritorce contro di loro e finiscono legate a lui. Da lì parte un’avventura che mescola commedia, fantasy e un protagonista goffo con poteri devastanti, il classico contrasto su cui l’isekai ha costruito fortune.

Diablo sta tornando. I dettagli arriveranno presto.