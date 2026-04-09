LEGO One Piece: una nuova avventura animata arriva su Netflix a settembre

Una nuova versione di One Piece sta per arrivare, ma questa volta in una forma decisamente diversa dal solito. Si chiama LEGO One Piece ed è un progetto animato realizzato in collaborazione con Eiichirō Oda, in arrivo su Netflix il 29 settembre.

Si tratta di uno speciale animato diviso in due parti, nato dalla collaborazione tra Netflix, il gruppo LEGO, Shueisha e Atomic Cartoons. Un progetto che, già dal primo trailer, lascia intuire un approccio molto più leggero e giocoso rispetto a quello a cui siamo abituati con la serie originale.

Al centro della storia troviamo Usopp, che in questa versione assume un ruolo un po’ diverso dal solito. Qui diventa una sorta di “costruttore” e racconta le avventure della ciurma, ripercorrendo il viaggio fino all’arrivo di Tony Tony Chopper, appena entrato a far parte del gruppo sull’isola di Drum.

La storia attraversa quindi momenti già conosciuti, dall’East Blue fino alla Rotta Maggiore, ma lo fa con uno stile completamente nuovo. L’azione è più dinamica, a tratti sopra le righe, e si mescola con l’ironia tipica del mondo LEGO. Il risultato è qualcosa che punta a essere divertente e accessibile, anche per chi magari non ha seguito tutta la serie originale.

Questo tipo di progetto mostra quanto One Piece continui a reinventarsi nel tempo. Dopo anni di anime, film e adattamenti, vedere i personaggi in una versione così diversa è sicuramente curioso, soprattutto per il modo in cui riesce a mantenere l’identità della storia pur cambiando completamente forma.

Allo stesso tempo, è anche un modo per tornare su momenti che molti fan conoscono già, ma con uno sguardo più leggero e creativo. Un’interpretazione diversa che non sostituisce l’originale, ma lo affianca, offrendo un’esperienza nuova all’interno di un mondo che continua a evolversi. E sarà interessante vedere come verranno reinterpretati alcuni passaggi iconici attraverso questo stile così particolare.