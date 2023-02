Dragon Ball Super: una clip fan made mostra Goku Ultra Istinto contro Moro

Il manga di Dragon Ball Super ha introdotto un nuovo arco narrativo incentrato sui supereroi con Trunks e Goten come protagonisti principali.

Ma per quanto riguarda l’anime non ci sono stati nuovi aggiornamenti al momento. Quello che i fan di Dragon Ball Super non hanno ancora visto sul piccolo schermo sono le vicende di Goku e Vegeta contro Gas nell’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto.

Tuttavia uno dei villain preferiti del manga di Dragon Ball rimane Moro, come anche il suo arco narrativo.

Oggi abbiamo il piacere di condividere una clip fan made che mostra Goku Ultra Istinto contro Moro. Il video, visibile in cima all’articolo, mostra le capacità di sviluppo dell’animatore.

Questa clip mostra un assaggio di quello che potrebbe essere lo scontro tra il protagonista più famoso di sempre nella forma di Ultra Istinto e la forma finale di Moro. In questo modo i fan non potranno che desiderare ancora più ardentemente il ritorno dell’anime.

Effettivamente l’ultima volta che Dragon Ball Super ha adattato le vicende del manga sul piccolo schermo risale al 2018, che ha poi solo lavorato su lungometraggi. Infatti Dragon Ball Super: Broly ha debuttato nel 2018, e l’ultimo e poi recente, Super Hero, nel 2022.

Toei Animation non si è mai espressa concretamente sull’argomento nonostante le numerose voci di corridoio legate a una nuova serie animata. Quindi per ora, progetti come questi sono l’unico modo per vedere i protagonisti della serie affrontare i loro nemici.

Il manga tuttavia continua nello svolgimento della sua storia. Il celebre mangaka, Akira Toriyama, prosegue il suo lavoro di supervisione insieme al disegnatore Toyotaro. Adesso Super Hero, il nuovo arco narrativo che prende lo stesso nome di quello dell’ultimo film, vede come protagonisti Goten e Trunks. Le vicende sono ambientate precedentemente a quelle presentate nel film e dai primi due capitoli pubblicati è facile capirlo.

Toriyama ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sullo sviluppo del nuovo arco e di come avesse già in mente una storia su Trunks. Per quanto riguarda invece l’introduzione dei super eroi, inizialmente non era convinto potesse piacere, ma Toriyama ha spinto molto su questo aspetto.

