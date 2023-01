Boruto: Naruto potrebbe essere fuori dalla serie?

Boruto: Naruto Next Generations ha raggiunto un punto cruciale nel capitolo più recente del manga. Stiamo parlando del capitolo 77 e ci teniamo a riportare che nel presente articolo saranno presenti alcune anticipazioni. Quindi coloro che non sono interessanti l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Mentre Kawaki continua a cercare di trovare il suo posto tra Naruto e il villaggio della Foglia, arriva a una drastica conclusione. Si tratta dell’unico modo possibile per poter fermare Momoshiki Otsutsuki, qualora dovesse possedere di nuovo Boruto.

Nel capitolo 77 di Boruto, Kawaki scopre le carte a Naruto e gli comunica l’intenzione di eliminare il flagello degli Otsutsuki una volta per tutte. Si tratta di una soluzione che vuole adottare proprio per evitare che tante persone innocenti, come il suo padre adottivo, Naruto, si ritrovino in pericolo di vita.

Tuttavia, nonostante le motivazioni ben chiare e comprensibili, Kawaki sta chiaramente dicendo di colpire Boruto.

Quindi Kawaki, consapevole di questo, agisce in un modo inaspettato. Per risparmiare a Naruto il dolore di dover scegliere tra l’essere un padre o un leader, Kawaki usa i suoi poteri per tele trasportare Naruto e Hinata in un’altra dimensione.

Questo capitolo aiuta a capire la minacciosa sequenza di flash forward di Boruto. Quella sequenza ha visto Kawaki e Boruto, combattere tra le rovine del Villaggio della Foglia.

Per molto tempo, la teoria dei fan vedeva Kawaki rivolgersi all’aldilà dopo aver ucciso Naruto in battaglia. Ora, tuttavia, seppur non nel modo ipotizzato, Kawaki ha effettivamente spedito Naruto in una dimensione alternativa. E se si considera il flashforward, il settimo Hokage potrebbe risultare assente nelle pagine del manga per un bel po’ di tempo.

Ora tocca a Boruto sventare il pericolo che Kawaki potrebbe generare. Soprattutto sarà interessante scoprire come funzionerà la serie senza Naruto. Lo stesso potremmo dire in caso le azioni di Kawaki verranno rivelate al resto dei personaggi, per scoprire la loro reazione.

Come andrà avanti il villaggio della sua Foglia senza il suo Hokage? Continuate a seguirci per scoprire ulteriori aggiornamenti.

Fonte – Comibook