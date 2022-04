In Naruto il personaggio di Minato Namikaze è davvero importante non solo perché è il padre del ninja protagonista della storia, ma anche per via del suo ruolo di quarto Hokage che fino alla fine ha rispettato e onorato senza indugi.

Le sue innate e incredibili abilità, fuse al suo grande cuore, lo hanno reso l’idolo indiscusso del pubblico intorno all’opera di Masashi Kishimoto. Una figura talmente impattante che gli appassionati del personaggio vorrebbero uno spin-off a lui dedicato.

Nonostante nessuna notizia è stata diffusa al riguardo, Minato rimane un fulcro immobile della saga di Naruto, tanto che è anche protagonista di alcune figure dedicate. In questo caso parliamo dell’ultimo lavoro di HEX Collectibles Studio.

La statua è in scala 1/4, dunque è alta all’incirca 65cm, ed è dedicata proprio al 4° Hokage mentre impugna uno dei suoi kunai e un rasengan nell’altra mano. Un enorme capolavoro, ricco di unici e indelebili dettagli. Proprio per questo il prezzo si aggira gli 800 e 1000 dollari.

De la popular serie de anime "Naruto Shippuden", la compañía HEX Collectibles presenta la estatua a escala 1/4 que le dedica a Minato Namikaze y que nos ofrece dentro de su línea Master Museum Statue. Reservas 23 de marzo de 2022 Más información: https://t.co/JiYGBvapHI pic.twitter.com/VhpOaCs1Le — Mechanical Japan (@MechanicalJapan) March 22, 2022

Minato Namikaze è stato il Quarto Hokage (四代目火影, Yondaime Hokage) del Villaggio della Foglia. In vita, era famoso per la sua incredibile velocità, che gli è valsa il soprannome di Lampo Giallo della Foglia (木ノ葉の黄色い閃光, Konoha no Kiiroi Senkō), e divenne noto alle generazioni future per aver salvato Konoha dalla Volpe a Nove Code, che imprigionò per metà in se stesso, sacrificando la propria vita, e per metà nel suo unico figlio, Naruto Uzumaki.

Nativo di Konoha, il giovane Minato viene descritto da Jiraiya come un bravo ragazzo, rispettoso, e caratterizzato dal forte desiderio di diventare Hokage, aspirazione che realizzerà, ironicamente, solo un anno prima della sua morte.

Fu allievo di Jiraiya ed è stato il maestro di Kakashi, Obito e Rin. Era soprannominato il Lampo Giallo della Foglia o Lampo Giallo di Konoha per la sua tecnica della Dislocazione Istantanea che gli permetteva di spostarsi da un punto ad un altro istantaneamente.

Si diplomò all’Accademia all’età di 10 anni, e la persona con cui desiderava combattere era il proprio maestro Jiraiya. Si innamorò di Kushina Uzumaki, una kunoichi del Paese del Turbine, ed ebbe da lei Naruto.

Poco dopo la nascita del figlio, il Villaggio della Foglia fu attaccato dal demone Volpe, evocato da Tobi per distruggerlo.

Per proteggere gli abitanti del proprio villaggio, Minato decise di sacrificare la propria vita e sigillare il demone dentro il corpo del figlio, essendo l’unico in grado di contrastare l’immane potenza del mostro.

Sul punto di morte espresse il desiderio che Naruto non venisse visto come un mostro, ma piuttosto come un eroe che aveva salvato Konoha dalla distruzione.

Questa sua volontà non fu tuttavia esaudita, in quanto per dodici anni il figlio fu l’oggetto dell’odio di coloro che erano a conoscenza del suo segreto.