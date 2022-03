Lo spirito maligno che risiede in Naruto, ovvero quello della Volpe a Nove Code, è stato liberato nel mondo. Secondo un mito inerente al folklore giapponese, questo evento porterà ad alcune conseguenze specifiche.

Nell’attuale saga che vede come protagonista Boruto, il Settimo Hokage ha dovuto dire addio a Kurama, proprio mentre i due avevano raggiunto un legame indissolubile. La Volpe a Nove Code, in seguito alla Baryon Mode, ha lasciato definitivamente tutto e tutti, provocando un grande vuoto non solo in Naruto, ma anche nell’intero fandom dell’opera.

Nonostante questo, i Cercoteri di Naruto non muoiono e sono destinati a reincarnarsi inevitabilmente. Il giorno in questione è già arrivato, e di certo non è una buona notizia.

Durante le ultime ore si è diffusa la notizia che una roccia situata a Natsu, in Giappone, si è infranta, e al suo interno risiedeva lo spirito malvagio della volpe a nove code, essere maligno che ha ispirato, appunto, Masashi Kishimoto. Inutile confermare che lo spirito si è liberato, ed è pronto a portare sventura e disastri in tutto il mondo.

In antichità, la vigorosa e malvagia volpe si trasformò in una donna, la quale cercò di uccidere l’allora imperatore giapponese. Un mago della corte, però, rivelò questo drammatico e subdolo piano, e quindi imprigionò la donna, ovvero la volpe, nell’enorme pietra sopracitata. Ora che il masso, divenuto una delle principali attrazioni di Natsu, è stato trovato a pezzi, Kurama è libero nel mondo.

Crunchyroll annuncia altre novità e amplia il suo catalogo anime, successivamente alla fusione con Funimation, che darà vita ad un catalogo riguardante l’animazione giapponese sempre più vasto e aggiornato.

Come da prassi, la piattaforma streaming nelle prime settimane del mese corrente, aggiunge ulteriori contenuti, volti ad ampliare un catalogo sempre e comunque in continua espansione. Dopo One Piece e L’Attacco dei Giganti, questa volta è il turno di Naruto Shippuden, la serie ispirata dal manga di Masashi Kishimoto.

La piattaforma streaming annuncia così la nuova aggiunta riguardante la serie di Naruto: