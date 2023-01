One Piece 1049: la vendetta di Luffy contro Kaido nel promo dell’anime

L’anime di One Piece come ben sapete non è in pari con il manga (come sempre d’altronde) e quindi la battaglia per la liberazione di Onigashima dalla tirannia di Kaido e i suoi sudditi è ancora in atto. Luffy è stato scagliato via dalla Cupola del Teschio, perdendo ancora una volta contro la potenza del temibile Imperatore.

Intanto che la sua ciurma si sta battendo eroicamente contro gli altri nemici, ecco che Luffy sta cercando di ritornare da Kaido, in modo da chiudere definitivamente la faccenda, come ben sapete con la sua nuova forma, il Gear Fifth.

Intanto che Yamato sta tenendo testa a Kaido, Momonosuke nella sua versione Drago aiuta Cappello di Paglia nella risalita della Cupola del Teschio, al momento l’arena in cui affrontare Kaido. Se avete letto il manga sapete benissimo che anche l’anime si sta avvicinando alle battute finali.

L’episodio 1049 di One Piece si intitola “Luffy Soars! Revenge Against the King of the Beasts,” (“Luffy vola! Vendetta contro il Re delle Bestie”) anticipando la vedetta del futuro re dei pirati contro la tirannia subita da Onigashima e la sua gente. Tutto arriva da CB.

One Piece 1049, di cosa parlerà la puntata?

La risalita di Luffy con Momo verso la Cupola del Teschio è sempre più veloce, mentre Yamato combatte contro suo padre in attesa dei rinforzi. Infatti nella clip ammiriamo la nuova forma di Momo intento a donare una mano a Luffy, mentre Yamato sferra i suoi colpi più potenti al temibile Imperatore.

Forse la puntata si concluderà proprio con l’arrivo di Luffy sul campo di battaglia, iniziando così il vero e proprio scontro finale con l’episodio 1050. Siamo tutti in attesa di questo combattimento finale, al momento non ancora rivelatorio della nuova forma del pirata protagonista di One Piece.

Nonostante questo tra Cappello di Paglia e Kaido siamo l’ultimo round, allo stesso tempo le vicende sono ancora lunghe all’interno del Paese di Wano, specie considerando i ritmi di Toei Animation a proposito di questa trasposizione animata.

Voi attendete questo nuovo episodio? Cosa vi aspettate da quest’ultimo? Quando e in che episodio sarà rivelata questa nuova forma di Luffy in Gear Fifth?

Fonte Comic Book