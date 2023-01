One Piece rivela ulteriori dettagli sul passato e sul potere di Orso Bartholomew

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua serializzazione e alcuni di questi, nonostante siano passati oltre 20 anni, nascondono ancora diversi segreti. Uno di questi è Orso Bartholomew. Tutti i fan del manga di Oda l’hanno conosciuto come il Pacifista al servizio del Governo Mondiale. Ma soltanto con l’introduzione del nuovo e ultimo arco narrativo del manga, Oda ha cominciato a rivelare il suo passato.

Per cominciare non è sempre stato un cyborg ed è il padre di Jewelry Bonney. L’ultima informazione la scopriamo proprio grazie a Bonney. Lei era diretta su Egg Head per incontrare Vegapunk e vendicare una persona a lei cara. Questa persona è suo padre, ossia proprio Kuma. Orso Bartholomew quindi è il padre di Bonney e lo scienziato è responsabile per averlo trasformato in un cyborg facendogli perdere ogni forma di umanità e volontà.

Il capitolo 1072 di One Piece però, rivela ulteriori dettagli e verità sul potere di Orso Bartholomew.

Prima di proseguire ci teniamo a comunicare che nel presente articolo saranno presenti alcuni spoiler. Quindi per coloro non interessati l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Quando Bonney riesce ad avere un faccia a faccia con Vegapunk cerca di estorcere la verità su suo padre con la forza. Tuttavia lo scienziato mette in chiaro prima che non può rompere la promessa che ha giurato di mantenere sul segreto di Kuma. In seguito afferma che nemmeno lui avrebbe voluto trasformarlo in un cyborg, ma era lui che lo voleva.

Attraverso un flashback Oda mostra una conversazione tra Vegapunk e Kuma. Lo scienziato gli dice che lui ha il potere di prendere qualcosa di intangibile, come il dolore, e trasformarlo in tangibile e persino dargli una forma. Inoltre Kuma ha la capacità di trasferirlo agli altri.

Da qui Vegapunk ha approfondito il potere di Kuma. Se era in grado di fare una cosa del genere, probabilmente sarebbe stato in grado di farlo anche con altri segnali nervosi. Voleva scoprire se potesse determinare cose come l’immaginazione o i ricordi e se questi avessero massa o volume.

Ed è così che scopriamo che Kuma aveva il potere di rendere tangibile e dare forma al dolore ma anche ai ricordi. Infatti Bonney scopre una stanza segreta dove si trova un’enorme sfera a forma di cuscinetto, che rimanda al potere di Kuma, ed è lì che capisce che si tratta dei suoi ricordi.