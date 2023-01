Dragon Ball e One Piece raggiungono traguardi record al box office per Toei

Tra i titoli più importanti e di maggior successo di Toei Animation sono sicuramente Dragon Ball e One Piece.

Infatti il 2022 è stato un anno molto importante per lostudio di animazione giapponese. Non si può trascurare il numero di serie di successo che hanno fatto il loro debutto lo scorso anno. Naturalmente gli anime sono riusciti a segnare numeri importanti dal punto di vista degli incassi. In effetti, un certo numero di film importanti nel 2022 hanno aiutato Toei Animation a battere il suo più grande record al botteghino fino ad oggi.

Oggi, infatti, abbiamo il piacere di riportare l’intera faccenda venuta alla luce dopo che Toei Animation ha analizzato i suoi numeri al botteghino del 2022. Tutti gli appassionati devono quindi sapere che la casa di produzione ha battuto il suo precedente record di incassi al botteghino.

Probabilmente molti avranno già capito a quali lungometraggi ci stiamo riferendo. Stiamo parlando proprio di Dragon Ball Super: Super Hero e One Piece Film: Red.

Secondo i dati, Toei ha incassato 32,56 miliardi di yen nel 2022, ovvero oltre 200 milioni di euro. Questo incasso eclissa il precedente record dell’azienda di 17,9 miliardi di yen, circa 120 milioni di euro.

Toei ha anche condiviso il suo incredibile numero di vendite di biglietti dal 2022, con oltre 23 milioni di biglietti venduti. Questo numero dimostra che i fan in Giappone sono tornati al cinema a pieno regime poiché nessun altro mercato a livello globale si è ripreso così rapidamente dopo la pandemia.

Guardando i dati di Toei, si può constatare anche che One Piece Film: Red ha spinto l’azienda verso nuovi livelli con le sue vendite.

Il film ha guadagnato oltre 130 milioni di euro solo in Giappone prima di registrare numeri altissimi anche a livello internazionale. The First Slam Dunk ha anche incassato un totale impressionante fino ad oggi.

E, naturalmente, Dragon Ball Super: Super Hero ha superato persino il suo film precedente a livello globale durante il suo debutto.

Chiaramente, Toei sta fatturando tantissimo in questo momento, Ora è lecito domandarsi se sarà capace di ripetersi nel 2023. Questa sarà un’impresa difficile dato che in programma non ci sono titoli di spessore così quella del 2022.

Fonte – Comicbook