The First Slam Dunk: i Top Player dello Shohoku mostrano le loro abilità

The First Slam Dunk in Giappone è uscito lo scorso 3 dicembre e in occasione del grande evento l’autore originale del manga nonché regista del film ha anche discusso di alcune novità per quanto riguarda la sua carriera artistica, annunciando anche un potenziale ritorno di Vagabond.

Il film in questione si è ovviamente posto come obiettivo quello di rilanciare il manga spokon per eccellenza Slam Dunk, una delle storie più apprezzate dal pubblico fin dalla sua uscita avvenuta all’inizio degli anni novanta.

Anche se l’opera è stata preservata certamente tentare di catturare le nuove generazioni che non sono a conoscenza di questa grandissima storia è una missione da compiere e con questo lungometraggio probabilmente si porterà a termine.

Rammentiamo nuovamente la partecipazione in prima persona d’Inoue, dato che il mangaka ha partecipato alla scrittura del film e alla regia del suddetto. Come accennato questo nuovo spot mette al centro tutti i top player dello Shohoku, la squadra principale all’interno delle vicende di Slam Dunk.

Allo stesso tempo The First Slam Dunk nonostante non cambi le carte in tavola comunque cerca d’inseguire la modernità, donando un volto a passo con i tempi grazie alle animazioni in CGI già adottate da film come DBS: Super Hero.

Nel trailer Miyagi, Rukawa, Hanamichi, Mitsui e Akagi, il talentuoso capitano della squadra. Pronti a scendere in campo?

Nonostante le prime indecisioni da parte del pubblico passo dopo passo, con la pubblicazione di queste brevi ma intense clip, sembra che il tutto sia diventato più appetibile e anche interessante, e nel corso dei prossimi giorni potremo giudicare anche gli incassi e gli interessi in terra nipponica. Tutto arriva da CB.

Il film non ha ancora una data di uscita italiana ma allo stesso tempo potrebbe arrivare presto, specie se consideriamo l’amore e la passione verso Slam Dunk in terra nostrana. Potrebbe arrivare nei nostri cinema come un evento speciale, ma allo stesso tempo è più papabile un’uscita su qualche piattaforma streaming, staremo a vedere.

Cosa ne pensate della scelta di mutare tutto in CGI? Oltre Dragon Ball e Slam Dunk tra i cult abbiamo anche Trigun.

