Power Rangers Cosmic Fury: Netflix annuncia una finestra d’uscita

Nuova serie per i 30 anni del franchise

Power Rangers Cosmic Fury è la nuova serie che approderà su Netflix nel corso del 2023, festeggiando allo stesso tempo i 30 anni del franchise, con la trentesima serie ufficiale dedicata a una delle IP più note e famose degli anni novanta.

Successivamente alla seconda stagione di Power Rangers Dino Fury lo stesso cast è stato confermato anche per “Cosmic” sancendo allo stesso tempo un traguardo davvero importante. Rispetto alla serie precedente, così come riporta il titolo, il cast andrà nello spazio per affrontare ed eliminare nuove e potenziali minacce.

Power Rangers Cosmic Fury come accennato uscirà nel corso del 2023, e sarà solamente una parte dei festeggiamenti per i 30 anni della serie. Il produttore esecutivo Simon Bennett infatti, ha donato un promettente aggiornamento sull’uscita della stagione durante il recente streaming di Hasbro Pulse per il compleanno dei Rangers.

La serie in questione uscirà durante il prossimo periodo autunnale, successivamente allo speciale primaverile dedicato ai Mighty Morphin Power Rangers. La produzione di certo non poteva sprecare questo raggiungimento trentennale per mostrare al pubblico tanti nuovi progetti dedicati, così come riporta Comic Book.

Power Rangers Cosmic Fury: cosa sarà?

Come accennato la nuova serie debutterà su Netflix durante il periodo autunnale, e vedrà lo stesso cast di Dino Fury affrontare delle nuove minacce nello Spazio, grazie a dei nuovi poteri e delle tute speciali create apposta per l’occasione. Nuovi nemici non sono stati confermati, oltre al ritorno di Lord Zedd.

Inoltre sappiamo che “Cosmic Fury” donerà un ruolo ancora più rilevante al personaggio di Amelia. La donna otterrà una promozione sostanziosa e sarà al centro delle vicende all’interno di questa nuova storia. Al momento sappiamo anche il totale degli episodi, confermati al momento per un totale di dieci.

Tutta la produzione, comprese anche le riprese saranno originali, fatta eccezione per le sequenze degli Zord tratte serie Super Sentai, Uchu Sentai Kyuranger. Detto questo siamo pronti per esplorare questa nuova avventura dei Rangers, ancora oggi tra le IP più amate di sempre, sia dai grandi che dai piccini.

Voi state attendendo Power Rangers Cosmic Fury? Cosa vi aspettate per i 30 anni di questo longevo e spettacolare franchise?

Fonte Comic Book