Godzilla vs. Power Rangers: lo scontro si infiamma in questo nuovo trailer

Godzilla dopo aver difeso il suo titolo di Re dei Mostri contro King Kong, ora si trova di fronte un nemico davvero differente da cui difendersi: i Power Rangers. Lo scontro avverrà in un nuovo fumetto dedicato, edito dalla casa editrice BOOM! Studios.

Al riguardo è stato rilasciato un nuovo trailer di questo singolare scontro, che scuoterà la Terra fino al midollo. Il meraviglioso crossover vedrà lo scrittore Cullen Bunn ai testi ovviamente, e Freddie Williams ai disegni, con l’arduo compito di riprodurre un evento memorabile e unico.

BOOM! Studios ha regalato agli appassionati dei kaiju, uno dei loro sogni proibiti: vedere il Megazord scontrarsi con Godzilla, il Re dei Mostri:

The crossover you've all been waiting for is almost here! The new comic book series #GodzillaVSPowerRangers written by @cullenbunn with art by @Freddieart is in stores tomorrow!

Keep an eye on @IDWPublishing, @Godzilla_Toho, and @Hasbro to learn more! pic.twitter.com/LbbyHrUZ8q

— BOOM! Studios (@boomstudios) March 22, 2022