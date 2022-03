Godzilla: il franchise dice addio a Akira Takarada, morto a 87 anni

Il franchise di Godzilla dice addio a Akira Takarada, star del cinema giapponese conosciuto anche a livello internazionale per il suo ruolo nella serie di film dedicati ai mostri della Toho. L’attore è morto in queste ore all’età di 87 anni.

Ricordiamo che Akira Takarada ha debuttato nella saga originale nel lontano 1954, interpretando il ruolo di Hideto Ogata, un marinaio della South Seas Salvage coinvolto nel triangolo amoroso centrale del film.

LEGGI ANCHE:



Il Monsterverse di Godzilla in una nuova serie Apple TV

Ogata successivamente si trova a collaborare con la guardia costiera giapponese, dopo aver ricevuto una chiamata SOS dalla prima nave affondata da Godzilla, consegnando alla fine del film l’Oxygen Destroyer.

La Toho ha condiviso la tragica notizia, tramite l’account ufficiale del franchise su Twitter:

Siamo sconvolti della morte di Akira Takarada. Possa la sua memoria continuare a ispirare i fan di Godzilla, che oggi hanno perso una parte importante del loro cuore.

We are saddened to hear of the passing of Akira Takarada.

May his memory continue to inspire the lives of many Godzilla fans. pic.twitter.com/wzBxq8Usi1 — GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) March 17, 2022

L’attore è comparso anche nella riedizione americana del film dedicato al il re dei mostri, con Raymond Burr, ed ha assunto una varietà di ruoli all’interno dei lungometraggi successivi dedicati a Godzilla: Mothra vs. Godzilla nel 1964, L’invasione degli Astromostri nel 1965 e Il ritorno di Godzilla nel 1966.

Takarada inoltre ha recitato anche in King Kong Escapes della Toho, diretto dal regista di Godzilla Ishirō Honda. Un ritorno in pompa magna è avvenuto nel 1992 con lo spettacolare Godzilla vs. Mothra, prima di fare la sua ultima apparizione nella serie in Godzilla: Final Wars nel 2004.

Un piccolo cameo finale da parte dell’attore è avvenuto nel 2014 in Godzilla, il reboot di Legendary Entertainment e Warner Bros, solo che Akira non venne incluso poi nel montaggio ufficiale del film.

Successivamente il regista Gareth Edwards condivise un post con scritto che il taglio della scena fu uno dei suoi più grandi rimpianti.

La pellicola che ha dato il via al franchise è del 1954, diretto da Ishirō Honda. Il film è il capostipite della popolare saga del dinosauro atomico, inaugurando il genere Kaijū Eiga (cinema dei mostri).

Nel 1956 la TransWorld Releasing Corp. distribuì Godzilla, King of the Monsters!, una versione pesantemente riadattata per il mercato nordamericano del film originale, tagliata di varie scene e con l’aggiunta di nuove scene appositamente girate e interpretate da Raymond Burr.

Dal film è stata in seguito tratta una lunga serie di sequel e due remake statunitensi dal titolo omonimo, uno del 1998 di Roland Emmerich e l’altro del 2014 di Gareth Edwards.