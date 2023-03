One Piece 1077: chi è il misterioso personaggio che ha eliminato Shaka?

One Piece prosegue il suo ultimo viaggio di Rufy e capitolo dopo capitolo Eiichiro Oda non fa che rivelare novità interessanti sull’arco di Egghead. L’arco prende il nome dall’isola che presenta il laboratorio di Vegapunk, lo scienziato più famoso e intelligente del mondo. Ha da sempre lavorato per il Governo Mondiale e sicuramente la sua tecnologia ha giovato tutti. Tuttavia ad quando Rufy e la sua ciurma sono arrivati rocambolescamente sull’isola molte cose sono venute fuori.

Innanzitutto lo scienziato ha sempre fatto il doppio gioco con il Governo. Questo perché il suo obiettivo era risalire all’energia presente nel Regno Antico, andato completamente distrutto e cancellato da ogni fonte storica proprio dal Governo Mondiale. Tutti coloro che si avvicinano a questa verità, vengono cancellati completamente da questa organizzazione politica. Dunque la vita di Vegapunk è in costante pericolo ma ora gode del supporto di Rufy, che si è offerto per scortarlo fuori dall’isola.

Tuttavia, come si poteva immaginare, questa fuga si è complicata con l’arrivo del CP0 guidato da Rob Lucci. Lo scontro tra lui e Rufy si è riproposto e nel frattempo Vegapunk si era allontanato con Bonney per poi scomparire nel nulla. Tuttavia nei capitoli precedenti la posizione dello scienziato è venuta fuori. Si trova nel vecchio laboratorio di ricerca dei Frutti del Diavolo, nel seminterrato del laboratorio.

Nel capitolo 1077 si verifica un evento incredibile e inaspettato. Prima di proseguire con il presente articolo, anticipiamo i lettori che saranno presenti alcune anticipazioni. Coloro non interessati a scoprire anzitempo le novità del manga, l’ideale sarebbe di non proseguire.

Uno dei sei satelliti dello scienziato, Shaka, capisce dove potrebbe trovarsi Vegapunk. E in effetti ha ragione e nello stupore totale oltre a trovare lui, trova anche tutti gli altri componenti del Cipher Pool dati per scomparsi.

Proprio mentre Shaka sta per liberare finalmente Vegapunk, ad un tratto una figura misteriosa fa partire un colpo di pistola fatale, che elimina uno dei sei satelliti davanti ai suoi occhi. L’identità di questo personaggio rimane all’oscuro e ora non resta che scoprire cosa ne sarà dello scienziato in One Piece.