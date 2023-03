One Piece ha concluso da tempo la saga di Wano all’interno del manga, anche se l’anime sta continuando la sua corsa verso la nuova trasformazione di Luffy e la sconfitta di Kaido. Allo stesso tempo se non avete letto o visto le ultime puntate della storia, vi invitiamo a non continuare con l’articolo.

Come ben sapete all’interno di ogni volume sono presenti delle domande poste a Oda con la relativa risposta dell’autore, e così come ci riporta @newworldartur su Twitter. Questa volte uno dei quesiti più interessanti riguardanti la saga di Wano si palesa, e mette al centro Chopper, il medico dei Mugiwara.

Il pubblico si chiedeva se Chopper fosse capace di guarire i postumi dello SMILE, il falso Frutto del Diavolo che costringeva la popolazione di Wano a sorridere sempre nonostante la situazione nel Paese non era delle migliori. Purtroppo il medico dei Cappello di Paglia non ha questa capacità. Tutto arriva da CB.

Oda says that currently Chopper does not yet have the medical capability to make medicine that can reverse the SMILE laughing effects. Oda says there are things we can't do anything about in this world, but believes that the people of Wano will pull through #OnePiece #SBS105 pic.twitter.com/MnMwP3jIGP

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 1, 2023