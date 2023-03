One Piece vince il premio come migliore serie anime in corso ai Crunchyroll Awards 2023

One Piece continua a riscuotere tanti riconoscimenti importanti e a siglare ulteriori record. Infatti il manga scritto e disegnato dal famoso Eiichiro Oda si è aggiudicato il premio come migliore serie anime in corso durante i Crunchyroll Awards 2023. Si tratta di un evento molto importante dove, ogni anno dal 2017, incorona le migliori serie e film anime. Quest’anno il vincitore di ogni categoria è stato annunciato durante l’evento live tenutosi al Grand Prince Hotel New Takanawa a Tokyo, in Giappone.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contentuto:

One Piece wins Best Continuing Series at the 2023 #AnimeAwards!!pic.twitter.com/2O4gyG04hY — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 4, 2023

L’anime di One Piece al momento sta vivendo un momento d’oro, dato che tutti gli appassionati restano continuamenti sbalorditi per via degli episodi più recenti. Questo sono infatti caratterizzati da una qualità grafica e visiva come mai prima. Stiamo parlando dell’adattamento degli eventi di Wano, una delle saghe più importanti e soprattutto la più longeva di sempre in One Piece.

Questo arco è iconico per diversi fattori, ma quello principale è legato al fatto che Rufy risveglia il Gear Fifth, rivelando quindi la vera identità del suo Frutto del Diavolo.

Per quanto riguarda il manga invece, Eiichiro Oda sta lavorando all’arco narrativo finale che concluderà il lungo viaggio di Monkey D. Rufy. Sicuramente gli appassionati scopriranno tanti misteri rimasti nell’ombra per tantissimi anni. L’arco di Egghead ha finalmente mostrato l’identità del misterioso Vegapunk che si trova al centro degli eventi. Infatti una volta raggiunta l’isola di Egghead, Rufy e i suoi compagni incontrano questo scienziato che chiede a Cappello di Paglia di aiutarlo a lasciare l’isola. Infatti la sua vità è in pericolo per via del CP0, pronto a tutto pur di eliminare Vegapunk.

L’arco finale si sta definendo capitolo dopo capitolo in termini di scontri futuri. Il capitolo più recente ha mostrato il ritorno di Shanks, pronto ad affrontare Kidd, mentre un altro imperatore del mare, Teach affronterà il viceammiraglio Garp che è determinato a salvare Kobi.