Hunter x Hunter come ben sappiamo è una delle serializzazioni più controverse e “frammentate” di tutta la storia manga moderna, per via delle numerose pause di Togashi legate ai suoi problemi di salute. Dopo un ritorno di fiamma JUMP ha bloccato nuovamente la pubblicazione dei capitoli, archiviando attualmente la serie.

Questa poteva condurre a diverse soluzioni, tra cui la cancellazione/transizione della storia dalla rivista, spostandola magari verso una serializzazione più lenta, visti i ritmi del noto battle shonen amato da mezzo mondo. Senza dire niente a tal proposito il sensei ha pubblicato un aggiornamento al riguardo della lavorazione del capitolo 401.

Togashi così come ha fatto nel corso degli scorsi mesi, ha pubblicato sul suo Twitter un immagine con una serie di angoli di carta con il numero 1-19, mostrando velatamente che al momento sta addirittura lavorando al nuovo capitolo, il 401.

“Anche se il mio sistema di serializzazione non è preciso e regolare, e al momento non ha ancora una direzione precisa, sono contento di essere tornato a lavorare alla mia creatura, sulla mia scrivania.”

Da come siamo abituati da anni, ancora una volta non sappiamo come e quando il manga tornerà, ma almeno sappiamo che non sarà eliminato dai progetti della nota rivista Weekly Shonen Jump, che da 25 anni cerca di mostrare e portare a termine una delle opere manga più apprezzate di sempre.

Dopo una pausa durata 4 anni c’è stato un ritorno di fiamma, con una serializzazione settimanale che ha portato al cospetto del pubblico numerosi capitoli, abbastanza per chiuderne un volume. Questo ha chiuso al momento il tutto con il capitolo 400, continuando la saga che da anni il pubblico aspetta anche in versione animata.

Completato No.401. Sebbene il sistema di produzione non sia fisso, Sono contento che il tempo di lavoro alla mia scrivania sia aumentato poco a poco.

Il post è abbastanza chiaro e al momento non sappiamo niente al riguardo di una prossima uscita o di una serializzazione regolare. Togashi è tornato a lavoro, ed ha anche completato un nuovo capitolo; cosa ne pensate del tutto? Vedremo mai una fine?

Fonte Comic Book – Twitter