Tra le uscite J-POP Manga del 15 marzo 2023 si segnala Oshi no Ko – My Star 7, dove vedremo i due gemelli alle prese con la conclusione della saga dello spettacolo 2.5D! Tornano anche Nakami e Isaki, nel terzo volume di Insomniacs After School, e Himuro e Fuyutsuki, protagonisti di Ice Guy & Cool Girl 2! Continuano Komi can’t communicate 26, Squalificati – Ranger Reject 5 e Fenrir 4.

Per Edizioni BD arriva il sesto volume di Dada Adventure, già presente nel cofanetto da collezione.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 15 marzo 2023, ricordandovi anche i titoli annunciati per la Primavera.

Insomniacs after school 3

di Makoto Ojiro

€ 6,50

Nakami, da sempre una presenza evanescente in classe, pensava di essere il solo a combattere contro lì’insonnia… Ma, grazie al tempo apssato con Isaki, piano piano sta cambiando. Lo attendono una serata astronomica che porterà tutti sulla terrazza della scuola in piena notte, lo spettacolo di fuochi d’artificio e un programma radiofonico per due.

Ice guy & Cool Girl 2

di Miyuki Tonogaya

€ 6,50

Questa è la storia di Himuro, il discendente di una donna delle nevi, e della sua gentile seppur particolare collega Fuyutsuki… Anche se a prima vista possono sembrare due persone imperturbabili, entrambi sono in realtà molto impacciati quando si tratta di questioni di cuore; infatti l’amore che Himuro nutre nei confronti di Fuyutsuki imperversa nel suo animo come una bufera di neve, impedendogli di compiere il fatidico primo passo. Lei, d’altro canto, pare del tutto inconsapevole dei suoi stessi sentimenti…

Komi can’t communicate 26

di Tomohito Oda

€ 5,90

Komi è orami una liceale all’ultimo anno. Nella sua vita non ci sono stati poi chissà quali cambiamenti, ma ogni giorno porta piccoli incontri che stimolano il suo cuore: la visita alla madre di Tadano, una vera conversazione con Kishi (la ragazza cavaliere), il ramen piccante con gli amici… Arriva anche il momento di pensare al futuro: dopo una visita all’università, Komi e Tadano si ritrovano in un manga café.

Oshi no Ko – My Star 7

di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari

€ 6,50

Si alza il sipario sullo spettacolo 2.5D del manga best seller “Tokyo Blade”. In scena infuria lo scontro fra l’ex bambina prodigio Kana Arima e l’asso della compagnia Lalalai Akane Kurokawa, legate fin da piccole dal filo rosso del destino. E poi, riuscirà Aqua a diventare un attore in tutto e per tutto, affrontando il proprio trauma per caricare la sua recitazione di emotività? L’arco dello spettacolo 2.5D sta per concludersi.

Squalificati – Ranger Reject 5

di Negi Haruba

€ 6,50

È ormai risaputo che per superare l’esame finale che mette in palio la promozione a membro effettivo del corpo dei Dragon Keepers, i dieci cadetti devono contendersi le cinque chiavi. Nell’intento di contrastare i cadetti d’élite che hanno deciso di unire le forze per raccogliere le chiavi in modo più efficiente, il soldato D, forte della propria arma potenziata nella modalità burst, mette insieme gli scartati e sfida i comapgni! Comincia una dura lotta nelle giornata finale dell’esame, uno scontro tra ideali!

Fenrir 4

di Chuugaku Akamatsu, Mioko Oonishi

€ 7,50

XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme… è destinato a far tremare il mondo intero! Tra ispirazione storica e un pizzico di fantasia, inizia così il racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan!

– Edizioni BD –

Dada Adventure 6

di Leonardo Berghella e Alessandro Starace

€ 7,50

Dada e i suoi compagni si sono lasciati alle spalle la città nanica del Ccoccio, dove hanno fatto la conoscenza del padre della bimba. Ora la compagnia si prepara ad attraversare il deserto per arrivare a Gallagher, un’oasi umana, considerata uno dei più grandi voloporti del mondo. L’obiettivo è raggiungere in mongolfiera il Ciambellago dove si nasconde un tesoro dal valore incalcolabile!

RISTAMPE

Hell’s Paradise – Jigokuraku 1-13

SuperMario Adventure

Super Mario Mangamania

Circo e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Brivido e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

USCITE DIGITALI

Under ninja 1 e 2

Land of the Lustrous 10 e 11