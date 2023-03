Durante una nuova live J-POP Manga ha annunciato i prossimi titoli che si aggiungeranno presto al suo catalogo: Gaku, Medalist, Trasparente (Tomei Ningen no Hone), Mystery to iu Nakare, La conquista del cielo, HaraHara Sensei, World’s End Harem AfterWorld e la quarta stagione di Re:Zero – Starting Life in Another World.

Gaku

di Shinichi Ishizuka

9 Volumi, serie completa

Il primo capolavoro dall’autore di Blue Giant! Sanpo Shimazaki ha dedicato la vita alla montagna. È considerato uno specialista delle vette più elevate e, in qualità di membro volontario della squadra di soccorso delle Alpi settentrionali del Giappone, sfrutta ogni giorno la propria conoscenza per salvare camminatori disattenti, sciatori in pericolo e scalatori incoscienti.

Medalist

di Ikada Tsuruma

7 volumi, serie in corso

La serie vincitrice del Next Manga Award 2022 e dello Shogakukan Manga Award 2023! Pur essendo ancora giovane, Tsukasa custodisce già nel cassetto i cocci di un sogno infranto. A causa di problemi finanziari, è stato costretto ad abbandonare il progetto di diventare un atleta d’élite di pattinaggio sul ghiaccio e ora gli tocca sbarcare il lunario esibendosi in tristi spettacoli. Tutto cambia quando incontra Inori, una ragazza che desidera fortemente diventare una pattinatrice ma che, incompresa dalla madre, è costretta ad allenarsi di nascosto. Grazie alla tenacia dimostrata da Inori, Tsukasa decide di diventare il suo coach e di aiutarla a entrare nel duro mondo del pattinaggio artistico.

Trasparente (Tomei Ningen no Hone) – J-POP annuncia nuovi titoli per la Primavera 2023

Di Jun Ogino

4 volumi, serie completa

La famiglia di Aya Kinomiya può sembrare come tante, ma è solo apparenza. Il padre di Aya rimprovera costantemente la madre e la picchia per punirla di ogni presunta trasgressione che commette. Il fratello finge di non accorgersi di queste orribili violenze e pensa solo a divertirsi. L’atmosfera che si respira in casa è di puro terrore e sia la madre che Aya vivono costantemente nella paura, invidiando chi vive la propria vita con serenità. Un giorno, dopo aver assistito all’ennesima lite violenta, Aya sperimenta un tale livello di stress da manifestare un strana capacità: ora può diventare invisibile.

Mystery to iu Nakare

Di Yumi Tamura

12 volumi, serie in corso

La serie vincitrice dello Shogakukan Manga Award 2021 e nominata a due edizioni del manga Taisho, al Kodansha Manga Award e al Premio Culturale Osamu Tezuka. Totono è uno studente universitario che si distingue, oltre che per i folti capelli, per le sue capacità di osservazione e deduzione raffinate e sopra la media. Accusato ingiustamente dell’omicidio di un compagno di corso, il giovane riesce scagionarsi da solo, scavando nelle vite dei poliziotti che indagano su di lui. Sebbene sostenga di voler tornare a una vita semplice e rilassata, dopo l’ebbrezza di aver riabilitato il proprio nome Totono non riesce più a fare a meno di essere attratto da un mistero dopo l’altro. Nel suo modo schietto ma cortese, cercherà di usare le proprie doti per dare un senso a un mondo reso caotico dal crimine!

La conquista del cielo – J-POP annuncia nuovi titoli per la Primavera 2023

Di Yudori

Volume unico

La talentuosa artista coreana Yudori, dopo il successo de La Scelta di Pandora (voll. 1 – 2), ritorna con un’opera potente e tempestiva. Nell’Olanda del XVI secolo, Amelie è una giovane cattolica sposata con Hans, agiato mercante con la passione del collezionismo. Un ruolo, quello della moglie umile e accondiscendente, che mal si accorda al suo carattere ribelle e curioso… Finché il marito non porta dai suoi viaggi una giovane schiava arrivata da terre lontane, frantumando il fragile equilibrio della casa. A poco a poco, però, le due donne stringeranno un legame che le spingerà verso la libertà.

Hara Hara Sensei

Di Yanagi Takakuchi

4 volumi, serie completa

Da quando il suo sogno di lavorare nel mondo accademico è colato a picco in modo crudele, Azusa tira avanti come insegnante in una scuola di campagna e trascorre le sue giornate a sopportare il terribile trattamento che riceve sia dai suoi studenti che dai suoi colleghi. Ma quando viene a sapere che sua sorella minore Ruka, l’unica parente che le è rimasta, è coinvolta in un grosso guaio a Tokyo, Azusa decide di tornare nella grande città… dove si troverà a dover affrontare yakuza e minacce spietate, tra sospetti, malavita e azione in pieno taglio hardboiled.

World’s End Harem – AfterWorld

Di Kotaro Shono e LINK

4 volumi, serie in corso

Anno 2049. Il Virus MK ha annientato quasi tutti gli uomini del pianeta e i pochi maschi sopravvissuti alla pandemia sono stati risvegliati dal loro sonno criogenico solo dopo la scoperta del vaccino, sviluppando però dei sintomi che inibiscono i loro istinti riproduttivi. Riku Kanemura, studente liceale ormai risvegliato da 3 anni, vive in un Giappone in cui la proporzione tra maschi e femmine è di 1:10’000. La vita sembra scorrere senza troppi contrattempi, fino al giorno in cui una sua coetanea non lo avvicina e gli dà la conferma che il suo desiderio riproduttivo non è affatto sopito.

Re:Zero Staring life in another world – Stag. IV

Di Tappei Nagatsuki e Haruno Atori

7 volumi, serie in corso

Continuano le avventure di Subaru ed Emilia nella celebra saga isekai di Re:Zero: Subaru Natsuki ha sconfitto l’arcivescovo del peccato del culto delle streghe, “Indolence”, e si è riunito con Emilia. I due hanno superato la dolorosa rottura e si sono riconciliati, ma li attende una nuova e pericolosa avventura nel Santuario di Roswaal.

