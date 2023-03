Tokyo Ghoul nel corso del tempo è diventato un cult e anche se molti appassionati con il trascorrere degli anni ne hanno riconosciuto i difetti, nel complesso il manga e l’anime hanno sempre mantenuto un discreto successo, che ha condotto a questa nuova edizione che potrà svezzare anche chi non ha mai letto questa storia.

La pluripremiata saga di Sui Ishida, da oltre 47 milioni di copie vendute solo in Giappone, viene ristampata in un nuovo formato Deluxe 15×21. Questa edizione definitiva sarà composta da 7 volumi, e ovviamente all’interno saranno rivisti sia i testi che l’impostazione delle pagine, ovviamente più impattanti e più grandi.

L’opera di Ishida verrà raccolta in due cofanetti da collezione da 4 e 3 volumi, disponibili già da marzo 2023. Quindi l’occasione proposta dalla nota casa editrice sarà rivolta a tutti i tipi di pubblico, visto che anche chi possiede i volumi precedenti potrà approfittare di questa nuova edizione per aggiornare la sua libreria.

Tokyo Ghoul: J-POP Manga annuncia l’edizione deluxe del manga

I ghoul tornano quindi in una nuova edizione, e ancora una volta raccontano una storia meravigliosa e cruda allo stesso tempo. All’apparenza identici alle persone queste creature protagoniste del manga si distinguono da queste ultime per via della loro fame di carne umana.

Una Tokyo cupa e devastata che si pone come territorio di caccia per queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: il ragazzo diventa dopo lo scontro un ibrido ghoul/umano.

Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, padroneggiando i suoi poteri e sopravvivendo in un mondo difficile e palesamene complesso dipinto dall’autore Sui Ishida.

La drammatica storia di Ken avrà quindi una nuova edizione composta da 7 maxi volumi, pronti a far rivivere e vivere una delle storie più apprezzate e amate di sempre degli ultimi tempi. Cosa ne pensate di questa nuova proposta della J-POP?

Fonte ufficiale – Sito web ufficiale J-POP Manga