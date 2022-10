God of War: Ragnarock, ecco l'art disegnata dall'autore di Tokyo Ghoul

God of War: Ragnarock, arriva il poster disegnato dall’autore di Tokyo Ghoul

God of War: Ragnarok ha creato un progetto molto interessante per quanto riguarda delle illustrazioni inerenti al gioco, affidate ad alcuni artisti noti dal pubblico come ad esempio Sui Ishida, disegnatore del celebre Tokyo Ghoul. Dopo quasi un mese questa art è arrivata ed è davvero degna di nota.

Tramite il profilo Sotonami su Twitter possiamo ammirare questa bellissima illustrazione, accompagnata da un messaggio della stesso autore a proposito di questo interessante progetto. Abbiamo riportato tutto tramite Comic Book e Twitter:

God of War: Ragnarock, arriva il poster disegnato dall’autore di Tokyo Ghoul

Il mangaka ha poi aggiunto nel post contenente l’illustrazione: “In collaborazione con Santa Monic Studios e PlayStation mi è stato chiesto d’illustrare nel mio stile gli Aesir di God of War Ragnarok, spero vi piaccia il mio modo di vedere le cose all’interno del gioco”.

Nel corso di queste ultime settimane queste opere d’arte sono state rivelate passo dopo passo, quasi come per accompagnare ufficialmente l’uscita del titolo. Tra i tanti artisti presenti troviamo Drew Merritt, Emma Ríos che ha già in consegna un art su fratelli nani Brok e Sindri (figure chiave del titolo), Jim Lee, Romina Tempest e infine Ishida.

Il mangaka di Tokyo Ghoul ha presentato quindi un’illustrazione riguardante Aesir. L’epopea con protagonista Kratos ha deciso di lanciare una bella iniziativa con gli artisti di tutto il mondo; dei talenti moderni che di certo terranno fede sia al loro stile che all’anima stessa del titolo con protagonista il brutale Kratos.

La bellissima iniziativa di God of War: Ragnarok

Tra le citazioni pubblicate riguardanti questa iniziativa il mangaka di Tokyo Ghoul ha espresso anche la sua opinione riguardo al gioco all’interno del Playstation Blog:

La serie è davvero longeva e contiene molti capitoli. Dal suo inizio è cambiata molto ma anche per questo il tutto mi affascina. Questo permette anche al nuovo pubblico di entrare in questo mondo fantastico, che ancora oggi è stato capace di reinventarsi.

Inoltre sono un grande appassionato della mitologia norrena e greca e quindi per me questo gioco è davvero maestoso, immenso. Ovviamente è un onore partecipare a questo stupendo progetto.

Fonte CB – Twitter