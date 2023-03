Sand Land: svelata la data di uscita del nuovo anime di Akira Toriyama

Akira Toriyama è famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Dragon Ball, ma oggi riporteremo una novità importante su Sand Land. Sand Land è un manga che Akira Toriyama ha scritto e disegnato da giugno a settembre del 2000, composto da 14 episodi pubblicati su Weekly Shōnen Jump. Nei mesi passati abbiamo avuto modo di svelare alcuni dettagli sull’adattamento animato di questo manga shonen e oggi annunciamo la data di uscita.

Il sito teaser del progetto Sand Land ha annunciato che l’adattamento anime del manga di Akira Toriyama uscirà nelle sale in Giappone il 18 agosto. Sunrise, Kamikaze Douga e Anima si stanno occupando dell’animazione. Abbiamo anche modo di riportare le nuove immagini dei personaggi, grazie al sito web. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter di Sand Land. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Akira Toriyama nulla sua carriera ha potuto vedere diversi suoi lavori ricevere un adattamento animato. E adesso toccherà anche a Sand Land, per il quale tutti i fan proveranno una certa curiosità. Annunciato per la prima volta verso la fine dello scorso anno, non si sapeva con esattezza in che modo questo progetto si sarebbe sviluppato.

Inizialmente Sand Land doveva essere un nuovo progetto animato in Computer grafica, ma non si sapeva se sarebbe stato un anime o un film e oggi sciogliamo ogni dubbio confermando che si tratterà di un lungometraggio. Quest’ultimo quindi debutterà in Giappone il 18 agosto e al momento non ci sono dettagli su una data di uscita internazionale. Continuate a seguirci per ulteriori novità!

A seguire riportiamo le nuove visual dei tre personaggi:

Questo manga di Akira Toriyama narra le vicende di Belzebubù, del ladro Shif che lo accompagna e dell’anziano sceriffo Rao. È ambientato in un mondo conosciuto come Sand Land ed è l’unico fiume che fornisce a tutto il mondo l’acqua. Ma a causa dei conflitti, si è arrestato e l’unica fonte d’acqua sono le costose bottiglie d’acqua del Re. Quindi lo sceriffo Rao si reca nel villaggio dei demoni in cerca di aiuto per cercare la sorgente fantasma, un’oasi non di proprietà del re. Belzebubù parte con Rao e un altro demone, Shif.

