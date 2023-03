Dragon Ball Super 91: il manga svela una scena di Crilin non presente nel film

Il manga di Dragon Ball Super ha concluso con il capitolo 90 l’arco prequel che ha visto Goten e Trunks al centro dei riflettori. Ora però il capitolo 91 ha sancito l’avvio di un nuovo arco che adatta gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero. Oggi abbiamo il piacere di riportare che una scena del nuovo capitolo del manga include una nuova scena di Crilin non presente nel film.

I primi due mesi di quest’anno hanno mostrato un arco prequel con Crilin più coinvolto fin da subito. L’agenti di polizia ha seguito da vicino la lotta contro il crimine degli ormai adolescenti Goten e Trunks nei panni di supereroi.

Ora però il primogenito di Vegeta e Bulma e il secondogenito di Goku e Chichi non saranno più i protagonisti principali di Dragon Ball Super. Il loro arco, che narrava gli eventi prima di quelli del film, si è concluso per lasciare spazio proprio all’arco che si allinea con gli eventi del lungometraggio di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il capitolo 91 del manga ha debuttato con una sua interpretazione dei minuti di apertura del film. Qui è possibile notare che Crilin è stato effettivamente coinvolto negli eventi del film molto prima di quanto visto nel film. Infatti il terrestre ha provato a impedire a Dr. Hedo di scappare di prigione.

Il capitolo 91 di Dragon Ball Super arricchisce i momenti iniziali del film. Rivela che il dipartimento di polizia di West City era in realtà sulle tracce dell’attività dell’armata del Fiocco rosso. Erano riusciti a monitorarli per alcuni mesi prima degli eventi del film. È per questo che quando Magenta e l’Armata del Fiocco Rosso si avvicinano al dottor Hedo dopo essere scappato di prigione, Crilin è lì per cercare di impedire al prigioniero di scappare.

Mentre Crilin segue l’auto con Magenta e Hedo, lo scienziato usa uno dei suoi droni insetti per liberarsi di Crilin e alla fine riesce a scappare, come vediamo nel film. Crilin lotta parecchio contro questo insetto, e questo chiarisce anche perché gli androidi Gamma 1 e Gamma 2, che si incontrano abbastanza presto siano così forti. Al di là di questo Crilin sembra svolgere un ruolo importante. Forse potrebbe esserci più spazio per il migliore amico di Goku nel nuovo arco della serie Super disegnata da Toyotaro.

