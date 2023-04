Ci siamo: Sand Land, il film in CGI tratto dall’opera omonima di Akira Troiyama ha un primo trailer ufficiale, successivamente a un piccolo teaser d’annuncio che ha scombussolato i fan e il mangaka stesso.

Infatti quest’ultimo è rimasto sorpreso di tale progetto, anche perché non si aspettava più una cosa del genere dopo 20 anni dalla pubblicazione ufficiale di questo one-shot.

Edito da Star Comics in Italia, al momento si può trovare qualche copia in giro su internet, ma ufficialmente è un volume non disponibile, anche se questa nuova ventata d’aria fresca potrebbe condurre la casa editrice a stampare una nuova versione.

Sand Land di Akira Toriyama sarà prodotto da Sunrise, Kamikaze Douga e Anima. Diretto da Toshihisa Yokoshima, con la sceneggiatura di Hayashi Mori e le musiche di Yugo Kanno, Sand Land uscirà nelle sale giapponesi il 18 agosto.Così come leggiamo tramite CB.

Anche se non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda durata e distribuzione fuori dal Giappone, trattandosi di un’opera di Akira Toriyama senza dubbio qualche casa nostrana si degnerà sicuramente di portare la pellicola in Italia, magari con qualche data evento di solo qualche giorno.

Dal trailer in alto riusciamo ad avere una piccola panoramica sulla location del film e sui personaggi, senza considerare il colpo d’occhio che possiamo lanciare alla tecnica di animazione, palesemente vicina a quella usata per l’ultimo film di Dragon Ball dalla Toei.

Sand Land: arriva il primo trailer ufficiale del film anime tratto dall’opera di Toriyama

In Sand Land tornano dei temi cari a Toriyama, dove quest’ultimo mette al centro una nuova minaccia per la Terra, questa volta distrutta dalla guerra. Il conflitto ha lasciato terre desolate e aride, e le riserve d’acqua sono in mano a un tiranno molto pericoloso.

Rao per salvaguardare il suo Pianeta, decide di partire alla ricerca di un lago perduto, chiedendo aiuto di Belzebù, un demone visibile anche all’interno delle locandine del film e anche del trailer. Quest’ultimo offre una panoramica veloce e completa su quello che andremo a vedere, con particolare attenzione a location e personaggi.

Cosa ne pensate di Sand Land? Avete letto il manga?

Fonte Comic Book