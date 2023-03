Sand Land è uno dei progetti più interessanti di Akira Toriyama, apparso per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2000.

Star Comics lo ha pubblicato in un unico volume, attualmente complesso da trovare (specie se lo cercate nuovo ndr) anche se siamo sicuri che il nuovo film in CGI possa condurre anche a una nuova edizione italiana. Tornando a noi questo progetto ha una data di uscita fresca di condivisione, diffusa tramite un delizioso poster.

Tramite @sandland_pj_jp, ovvero l’account Twitter ufficiale del film, apprendiamo l’uscita nipponica di Sand Land nelle sale, ricordandovi anche la sua natura di film e non di serie animata.

La data di uscita è fissata per il 18 agosto, quindi periodo estivo, donando così un immersione più completa al pubblico per via delle location aride del lungometraggio.

Il manga di Akira Toriyama è stato annunciato qualche mese fa con un piccolo teaser, anche se in quel momento non sapevamo ancora se si trattasse di una mini serie oppure di un film, vista la natura “poco longeva” della serializzazione giapponese del fumetto all’epoca della sua uscita.

Ora abbiamo la conferma: si tratta di un film anime sviluppato con tecniche di animazione moderne, quindi siamo lontani da cartoni e trasposizioni come Arale o Dragon Ball.

Sand Land: tutto quello che sappiamo sul prossimo film anime tratto dal manga di Akira Toriyama

Tramite Comic Book leggiamo che ancora un annuncio a proposito di una distribuzione internazionale, e quindi anche italiana, ma vista la portata della firma di Akira Toriyama di certo le distribuzioni mondiali non si lasceranno sfuggire questo piccolo gioiello, sicuramente già letto e amato da una grossa fetta di pubblico appassionato di manga e anime.

Sand Land, film anime tratto dal manga di Akira Toriyama sarà prodotto da Sunrise, Kamikaze Douga e Anima. Attualmente in programma per l’uscita nelle sale giapponesi il 18 agosto. Al momento non sappiamo nulla della distribuzione internazionale, né del cast vocale. Nessun altro dettaglio è stato condiviso purtroppo.

Rammentandovi la rara disponibilità del prodotto in Italia, ci teniamo a raccomandarvi di seguire il nostro sito per futuri aggiornamenti sul film e su un eventuale nuova edizione del manga.

Fonte Comic Book – Twitter