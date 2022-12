Sand Land: svelato il teaser dell’anime!

Recentemente abbiamo riportato un aggiornamento legato a Sand Land, il manga di Akira Toriyama. Sicuramente tutti gli appassionati conoscono benissimo di chi si tratta proprio per aver scritto e disegnato Dragon Ball e i sequel Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Tuttavia Toriyama non ha lavorato solo su quel franchise. Infatti durante la sualunga e gloriosa carriera, il mangaka si è fatto conoscere anche per Dr. Slump che rimane uno dei suoi primi manga. Nel 2000 poi, dopo la fine delle avventure di Goku, Toriyama ha lavorato a una serie chiamata Sand Land.

Oggi abbiamo il piacere di confermare quanto riportato nei giorni scorsi. Ovvero durante il Jump Festa è stato stato annunciato un adattamento anime da Bandai Namco Filmworks.

L’annuncio arriva con un teaser trailer che riportiamo di seguito. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga.

SAND LAND Anime Teaser PV. pic.twitter.com/9Rp6p4PQXS — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 16, 2022

Lo stesso Toriyama ha lavorato a molti progetti al di fuori di Goku e Vegeta. Questi non erano legati solo a serie anime, ma anche videogiochi, contribuendo a titoli come Dragon Quest e Chrono Trigger. Attualmente il mangaka supervisiona Dragon Ball Super e ha contribuito a creare la storia del film, Dragon Ball Super: Super Hero.

Bandai Namco ha condiviso il primo trailer di Sand Land, che vedrà Sunrise (alias Bandai Namco Filmworks), Kamikaze Douga e ANIMA collaborare per l’avventura incentrata sui protagonisti Belzebubù, Shif e Rao.

Si tratta un unico volume di 14 capitoli, pubblicato in Italia da Star Comics nel 2002. Il manga è ambientato in un lontano futuro, dove la guerra ha distrutto l’intera Terra, riducendola a un’arida terra desolata. Il vero problema è che l’approvvigionamento idrico è controllato dall’avido re. Alla ricerca di un lago perduto da tempo, lo sceriffo Rao ha chiesto aiuto al re dei demoni e ha preso il figlio del re, Belzebù, e il suo assistente, il ladro. Insieme, questo trio parte verso il deserto, affrontando draghi, banditi e l’esercito del re in persona.