Sand Land: in arrivo nuovi dettagli sorprendenti sul manga di Akira Toriyama!

Sand Land è pronto a rilasciare molte informazioni il 17 dicembre, ma al momento girano alcune anticipazioni su quello che i fan di Akira Toriyama potranno aspettarsi. Infatti oggi siano felici di riportare queste informazioni prima del grande giorno.

Di recente abbiamo riportato che il progetto Sand Land sarebbe stato un nuovo videogioco annunciato da Bandai tratto dal manga di Toriyama. Quest’ipotesi era anche accompagnata da un teaser che comunque non mostrava alcuna sequenza di gioco.

Come appunto detto, si trattava di un’ipotesi, ma a quanto sembra Sand Land Project riceverà un adattamento animato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto che mostra anche un primo sguardo a Sand Land:

First look at the Sand Land Project, a Toriyama Masterpiece! More info on: December 17 pic.twitter.com/hIExKmcGqc — Hype (@DbsHype) December 14, 2022

Dunque abbiamo modo di dare informazioni più orientate, anche perché si tratterà di un adattamento animato che vedrà la cui produzione vedrà la collaborazione di Sunrise, Kamikaze Douga e ANIMA. Possiamo anche riportare che l’anime farà il suo debutto a partire dal 2023. Al momento non abbiamo modo di riportare altro, come la finestra di uscita, ma sicuramente il 17 dicembre saremo pronti a farlo quindi continuate a seguirci!

A seguire riportiamo altri contenuti legati a quanto detto:

SAND LAND Anime adaptation will be a collaboration production by Sunrise, Kamikaze Douga and ANIMA. The adaptation is scheduled to premiere in 2023. https://t.co/nTwnuPcFhT — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 15, 2022

Sand Land è un manga scritto da uno dei mangaka più famosi in tutto il mondo. Stiamo parlando del padre di Dragon Ball, il quale ha realizzato Sand Land dopo la conclusione delle avventure di Goku e dei Guerrieri Z.

Caratterizzato da un unico volume contenente 14 capitoli, è stato pubblicato in Italia da Star Comics nel 2002. Le vicende di questo manga ruotano attorno a tre personaggi. Belzebubù, il principe dei demoni, il ladro Shif e l’anziano sceriffo Rao.

Sand Land è l’unico fiume che fornisce acqua a tutto il mondo, ma si è arrestato a causa dei conflitti umani. Quindi l’unica fonte d’acqua sono le costose bottiglie d’acqua del Re. Dato che non c’è acqua, lo sceriffo Rao si reca nel villaggio dei demoni per cercare la sorgente fantasma situata oltre il deserto. Si tratta di un’oasi che il re non possiede. Belzebubù parte insieme a Rao e Shif. Lungo il tragitto, il gruppo si scontrerà più volte con l’esercito del re, intenzionato a detenere il monopolio dell’acqua.