Sand Land Project è il nuovo videogioco annunciato da Bandai tratto da un manga di Akira Toriyama pubblicato sempre per Weekly Shonen Jump nel 2000.

La storia non è molto lunga, parliamo di una manciata di capitoli racchiusi anche da Star Comics in un volume unico nel 2002. Il titolo ha fatto anche parte della nostra classifica dedicata al papà di Dragon Ball.

Tornando all’annuncio del videogioco al momento abbiamo ancora poche informazioni al riguardo, anche se possiamo comunque gustarci un piccolo teaser dalla durata scarna, ovvero meno di un minuto. Nuove info, magari più dettagliate arriveranno il 17 dicembre, così come ci conferma Gematsu.

La storia è molto toccante e sfiora temi sensibili come la carenza delle materie prime, l’anarchia e tante altre cose. Al centro delle vicende troviamo Belzebù, il principe dei demoni, e Rao, uno sceriffo di provincia che partono per una missione altamente complessa: arrivare al Lago Fantasma per cercare di risolvere la crisi inerente alla mancanza d’acqua.

Sand Land Project: Bandai annuncia un gioco ispirato a un manga di Toriyama

Come vedete il teaser non offre nulla per quanto riguarda il gioco, dato che come accennato è solamente un annuncio, anche se molto interessante. La prima sequenza della clip si incentra appunto sul deserto, che come accennato sarà la colonna portante del gioco e le terre aride le location centrali.

Successivamente appare il disegno estrapolato dal manga stesso del protagonista che acquisisce la consapevolezza della sua missione dovuta all’estrema carenza d’acqua in un mondo ancora fortemente legato a questa molecola altamente importante per la vita e il suo sviluppo.

Sand Land Project da come vedete dal design del protagonista ricorda molto Dragon Quest, il videogioco con cui Toriyama collabora da molti anni a proposito della realizzazione dei mostri e dei personaggi di gioco. Anche per questo ci aspettiamo da Bandai un’impostazione del genere.

Come accennato dobbiamo aspettare il 17 dicembre per nuove informazioni a proposito. Magari ci sarà un brevissimo gameplay, assieme a una finestra d’uscita generale che accompagnerà la pubblicazione di questo interessante titolo creato dall’autore di Dragon Ball.

Voi avete letto il manga? O ne conoscevate l’esistenza?

Fonte Gematsu – YouTube