The First Slam Dunk stacca 10 milioni di biglietti in Giappone

The First Slam Dunk stacca 10 milioni di biglietti in Giappone, lo dice l’account ufficiale del film di recente, così come abbiamo modo di leggere anche su ANN.

Il film ha quindi venduto oltre 10 milioni di biglietti per un incasso di 14,43 miliardi di yen (circa 103,5 milioni di dollari) in Giappone, dopo circa mezzo anno di programmazione. Letta la nostra opinione?

Questi numeri sono sempre così alti non solo perché l’animazione va forte in terra nipponica, ma anche perché prodotti del genere rimangono dei mesi nelle sale, quindi in tutti questi incassi è ovviamente presente anche del pubblico che rivede più volte il lungometraggio.

Inoue (autore originale del manga) ha diretto personalmente il film presso la Toei Animation e ha scritto la sceneggiatura.

Tra i membri dello staff figurano il character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada (episodi di Attack on Titan, Major: Yūjō no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ōhashi (LayereD Stories 0) e Yū Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!).

Daiki Nakazawa ha diretto la CG e Yūta Ogura ha prodotto la CG. Kazuo Ogura ha diretto l’arte. Yota Tsuruoka ha diretto il suono insieme a Koji Kasamatsu.

https://twitter.com/movie_slamdunk/status/1665663678165975042

